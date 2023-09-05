萬泰科、舞動陽光攜手合作 「主動空間防疫」創造健康安心空間

萬泰科（6190）及舞動陽光今（5）日宣布攜手合作，以創新的「主動空間防疫」思維，為台灣民眾打造更安全、健康的運動環境。在疫情期間，萬泰科技不僅捐贈了ACT銀銅鈦口罩，貢獻防疫努力，舞動陽光則一直以健康運動的使命，積極推動全民的體育運動。

隨著全球疫情逐漸受控，新冠肺炎疫情的變異株「EG.5」出現以及年年流感等呼吸道傳染病的循環，使得民眾對室內空氣品質的關注不斷升高。台北市環保局更率先於民國112年3月14日提出「室內空氣品質認證場所推動計畫」，推動室內空氣品質的主動式防疫策略。

「運動中心2.0」於今日正式啟動，標誌著台灣運動中心的一個全新時代的來臨。萬泰科技董事長張銘烈與舞動陽光總經理杜正忠共同主導這個新概念，該概念將創新的ACT銀銅鈦抗菌濾網技術融入運動中心的空氣處理系統中，有效降低高達99.9%的空氣中病菌濃度。此先進技術將應用於舞動陽光在全台運營的32家運動中心，使其成為台灣首家以「主動空間防疫」理念為核心的運動中心。

舞動陽光總經理杜正忠表示：「我們致力於提供最佳的運動體驗，透過與萬泰科技合作，我們更加確信民眾在運動中能夠享受到更高品質的空氣，達到全方位的健康保護。」此次合作不僅將提升舞動陽光運動中心的競爭力，更有望在全民健康運動中起到示範與引領的作用，激勵更多公共與私人場所引進「運動中心2.0」的理念，加強主動防疫，共同守護民眾健康。