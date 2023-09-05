強攻中古車…福斯原廠認證中古車 一站式線上服務

福斯原廠認證中古車與 Volkswagen 官方網站全面整合，打造最完整擁車體驗，以八大保證2.0為核心，提供「數位化車輛認證系統」，呈現德國認證標準之車況履歷，消費者不僅能直接查詢車輛資訊，更可即時參考認證結果與評分。

台灣福斯汽車總裁 Steffen Knapp 表示，今年預估全球中古車市場成長率將超過6.1%，整體規模估計破50兆，而台灣市場之中古車過戶數將達到新車交易量的1.8倍，市場滲透率突破15%，與2022年相比成長率將高達42%，因此台灣福斯汽車視安心選購中古車為目標，整合線上和線下購車服務，滿足消費者各式所需。

除此之外，台灣福斯汽車推出秋季銷售方案，即日起至10月31日止，凡購買 The T-Family 德藝休旅系列中古車，包含 The T-Cross、T-Roc、Tiguan及Touran 之消費者，可於 My Volkswagen App 領取6,600 之福斯原廠精品禮券，歡迎車主和消費者蒞臨 Certified Pre-Owned. 福斯原廠認證中古車鑑賞德系工藝。

確保中古車的品質，Certified Pre-Owned. 福斯原廠認證中古車守護每一趟駕車旅程，凡購買之車主，享一年無限里程原廠保固，於保固期間內，如因原廠製造、組裝或零件品質發生瑕疵，針對瑕疵部分，提供免費維修服務；無法修護時，將免費更換瑕疵零件。當愛車發生緊急狀況需進廠維修時，即依照需求，獲最貼心的禮遇支援方案，包含代步車、大眾交通工具以及飯店住宿等項目。