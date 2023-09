強攻中古車…福斯原廠認證中古車 一站式線上服務

福斯原廠認證中古車與 Volkswagen 官方網站全面整合,打造最完整擁車體驗,以八大保證2.0為核心,提供「數位化車輛認證系統」,呈現德國認證標準之車況履歷,消費者不僅能直接查詢車輛資訊,更可即時參考認證結果與評分。

台灣福斯汽車總裁 Steffen Knapp 表示,今年預估全球中古車市場成長率將超過6.1%,整體規模估計破50兆,而台灣市場之中古車過戶數將達到新車交易量的1.8倍,市場滲透率突破15%,與2022年相比成長率將高達42%,因此台灣福斯汽車視安心選購中古車為目標,整合線上和線下購車服務,滿足消費者各式所需。

除此之外,台灣福斯汽車推出秋季銷售方案,即日起至10月31日止,凡購買 The T-Family 德藝休旅系列中古車,包含 The T-Cross、T-Roc、Tiguan及Touran 之消費者,可於 My Volkswagen App 領取6,600 之福斯原廠精品禮券,歡迎車主和消費者蒞臨 Certified Pre-Owned. 福斯原廠認證中古車鑑賞德系工藝。

確保中古車的品質,Certified Pre-Owned. 福斯原廠認證中古車守護每一趟駕車旅程,凡購買之車主,享一年無限里程原廠保固,於保固期間內,如因原廠製造、組裝或零件品質發生瑕疵,針對瑕疵部分,提供免費維修服務;無法修護時,將免費更換瑕疵零件。當愛車發生緊急狀況需進廠維修時,即依照需求,獲最貼心的禮遇支援方案,包含代步車、大眾交通工具以及飯店住宿等項目。