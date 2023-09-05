國際頂尖單車盛事回歸 香港單車節10月登場

國際頂尖單車盛事「香港單車節」今年10月盛大回歸，除了國際單車聯盟（UCI）1.1級公路賽重臨香港，還有30及50公里組別兩項挑戰賽事讓大眾參與，沿途騎經香港都會市景與郊野風光，提供參加者以單車破風的方式感受香港。此外，深受跑者喜愛的「香港街馬」及「渣打香港馬拉松」兩大賽事也將於今年12月及明年1月接力登場。活力滿滿的香港除了各式熱血沸騰的賽事外，更提供多樣隨心而行、說走就走的戶外、水上、攀岩等活動，讓熱衷戶外活動的旅客能玩心大發探索不一樣的香港。

香港單車節、香港街馬、渣打香港馬拉松 世界級體育賽事陸續登場 挑戰個人極限

作為環球都會，香港每年均會主辦多項國際體育盛事，並開放海外好手參與，讓旅客挑戰自我，同時更可近距離欣賞維多利亞港以及香港不同角落的迷人風光。

香港最大型的國際單車活動「香港單車節」將於10月22日載譽歸來，參加者可在群眾的歡呼聲中，與其他5,000位來自世界各地的單車好手一同馳騁鬧市公路，感受破風前行的極速快感。此外，國際單車聯盟（UCI）1.1級公路賽相隔五年後重臨香港，超過十支UCI世界巡迴賽（World Tour）單車隊、職業（Pro）及洲際（Continental）車隊將雲集競技，包括來自澳洲的Jayco-AlUla及來自義大利的車隊 Corratec - Selle Italia 等，觀眾可近距離欣賞逾百名專業單車高手的極速風姿，見證國際選手爭奪冠軍戰衣及獎金的龍爭虎鬥。

「香港單車節」另設有30公里及50公里兩組賽事，賽道涵蓋平日鮮少開放供單車行走的公路，路線橫跨六區，途經尖沙咀文化中心、ICC 環球貿易廣場等地標，並穿梭「三橋三隧」- 青馬大橋、汀九橋、昂船洲大橋、長青隧道、南灣隧道以及尖山隧道，選手們能以不同的速度與角度飽覽香港都市美景與壯麗的自然景緻，提供絕佳的單車競賽體驗。「香港單車節」9月6日起開放報名參賽，更多資訊或登記報名請瀏覽活動網站：http://register.hongkongcyclothon.com。

香港溫和的秋冬季節最宜戶外跑步，今年冬季將舉行兩場專為跑手而設的精彩賽事，無論是長跑好手或是業餘跑者，均可藉此以截然不同的視角去探索這城市的著名地標與隱世景點。「香港街馬」於12 月17日舉行，預計將吸引逾兩萬位跑手參加。賽事共設有三個組別，當中的馬拉松賽道覆蓋觀塘一帶及迷人維港海景；半馬則橫跨東區海底隧道；而十公里路線會包括首次開放路跑的多條道路。賽事現已開放報名，詳情請瀏覽活動網站：http://streetathon.com/tc。

堪稱最受矚目路跑活動之一的「渣打香港馬拉松」將於2024年1月21日舉辦，是不能錯過的重點賽事。歷年來獲得許多國際選手青睞的比賽，再度提供馬拉松、半馬拉松及十公里賽的選擇。台灣有旅行社爭取到150個保留名額 ，有興趣的台灣民眾可以向雄獅（2731）、福泰、同興、動感四家旅行社直接報名，或是從官網了解更多最新賽事資訊：www.hkmarathon.com/zh-hant。

體驗刺激的戶外歷險，探索不一樣的香港

對於熱衷冒險的旅客來說，香港的樂趣當然並不止於一系列令人熱血沸騰的競賽活動。香港擁有溫和的冬季氣候、別具特色的天然地形風貌，加上與市中心僅距咫尺的郊野熱點，能打造出無數得天獨厚的戶外體驗，讓旅客可盡情探索這繁華都市背後的另一面。