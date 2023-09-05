上車潮！6月預售揭露創19月新高 專家預言接下來會這樣

平均地權條例今年7月1日上路，上路前預售交易爆出大量，信義房屋統計預售實價揭露數量，今年6月預售揭露量超過1.3萬件，創下近19個月以來新高，反映新制上路之前，市場出現一波上車潮，尤其新竹地區爆量狀況最為明顯。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於平均地權條例限制未來預售換約與私法人購置住宅行為，因此在上路前會有一波上車潮，6月買進預售案的，可能是原本就在看屋但還沒買的客群，實際上想要日後換約轉手的投資應該相對較少，不過因為政策有個上路時間點，一旦在6月都上車後，7月後的預售市場恐怕就會明顯降溫。

統計顯示，今年6月預售實揭數量為1.29萬件，分別年增117%與月增39%。

以區域來看，新竹地區明顯出現一波上車潮，新竹6月揭露826件，年增246%且月增78%；交易量最大的則是新北市，新北市6月實價揭露共計3,303件，年增達195%且月增77%，房市熱度僅次於新竹地區。

超過2千件的還有桃園市的2,441件，月增39%且年增131%，台中市6月揭露2,123件，年增140%且月增34%。

曾敬德指出，有感7月市場交易量放緩，線上個案有些開始推出低自備等方式，希望可以爭取首購等族群的目光，不過通常一個政策上路後，如果上路前交易爆量，都會讓市場出現提前購買的現象，之後幾個月也會悶一陣子，房市也開始進入個案表現的市場，開發商要提出更多有利的方案，才能吸引消費者的目光。