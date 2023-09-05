MG熱銷破萬台 第二款車上市將成最大黑馬

MG首款車在台上市後，一年之間首款車HS銷量超過萬台，第二款車ZS並在近日上市，成為車市最大的黑馬。MG到底是英國品牌還是大陸車，這個議題在去年9月以前，中華車還相當糾結，擔心台灣消費者以大陸車定義MG的品牌與品牌。但是在新車上市幾個月之後，MG新車已經大量在大街小巷跑，MG的訂單仍如雪片飛來，如今中華車導入MG的第二款車ZS在台生產上市，中華車的高層已經安心了。畢竟實車上路幾個月後，車主的正面評價讓中華車不必再糾結這個議題。

MG在十多年前退出台灣市場，在此之前，MG仍是老牌的英國品牌，重新進入台灣市場之後，MG卻已成為大陸上汽集團旗下的品牌。事實上，MG是百年英國運動汽車品牌，1924年成立於英國牛津。2005年7月22日，南京汽車集團成功收購英國MG羅孚汽車公司及其發動機生產分部，開創中國企業收購國外著名汽車企業的先河。2007年，上汽集團再收購南京汽車集團，成為MG品牌的新主人。

上汽集團今年上半年出口汽車53.3萬輛，成為大陸汽車出口銷量冠軍，其中出口賣最好的就是上汽集團旗下的名爵（MG）品牌汽車。今年上半年MG品牌在歐洲銷售11.5萬輛，年增高達143%，其中新能源汽車占比超過50%。目前，MG品牌產品和服務已經覆蓋歐洲28個國家，服務據點超過830個，在歐洲單月交付量連續四個月站上2萬輛，預計全年海外銷量超過120萬輛。

實際掏出錢來的消費者對於MG應該有足夠的認知。台灣目前已有超過8,000位MG的車主，還加上超過4,000張訂單待交，於是中華車對於MG這個品牌到底是英國品牌還是大陸品牌已經不在意，認為車子好最重要。

中華車總經理陳昭文說，MG的價格應該算是超高的性價比。中華車導入MG在台國產，中華車在組車的利潤率抓的很低，銷售利息也抓的很低，但是因為銷售表現很好，表現在公司獲利上就很亮眼。這也是中華車的理想，讓中華車、經銷商和消費者都受惠。

MG Taiwan 8月31日發表當家跨界潮旅ZS旗艦版。董事長錢經武強調，中華車採用「超規滿配」單一編成銷售策略，以74.9萬元價格正式上市，包括全景天窗，LEVEL 2 智慧駕駛輔助系統全車標配，主打的不是競品最低價，而是最超值的性價比。

MG為中華車在三菱品牌之外，增加引進的另一個重要品牌。在首款車上市一年之後，再推出第二款車，目前MG HS單月接單都破千張，即使在中華車擴增產能，目前月產達到1,200台，仍然呈訂單超過產能的狀況。第二款車ZS上市後，初期預估月銷500台，兩款車的月交車台數約1,500台。