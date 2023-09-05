上半年預售屋交易熱區曝 這區1天交易13件最熱銷

永慶房產集團根據內政部實價登錄預售屋交易資訊，統計今年上半年全台十大熱門預售屋交易行政區，以新北市4區上榜最熱銷，桃園市囊括3區居次，台中市則有2區排進前十，台南則以安南區為唯一入榜行政區。

觀察十大預售屋交易熱門行政區發現，新北市三重區以2407件居冠，平均1天交易13件以上，平均單價每坪62.1萬元。觀察交易件數有半數以上是由大型社區開發案所貢獻，熱門交易建案包含「都廳大院」與「晴空大地」，都是規模千戶以上的社區開發案。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，三重區與台北市僅有一橋之隔，又有新北第二行政中心進駐投入開發，吸引建商投資推案，而在雙北蛋黃區房價高漲的狀況下，也吸引不少民眾外溢到房價相對親民的三重區購屋。

機場捷運A7、A8、A9周邊也是上半年預售屋交易熱區，桃園市龜山區與新北市林口區雙雙上榜。陳金萍指出，林口地區大型產業園區包括華亞科技園區、樂善科技園區、郵政物流園區、國際媒體園區、林口工一工業區等，國際大廠ASML也將進駐林口，產業聚集效應加上商業機能完善，如三井Outlet、林口家樂福等商圈發展漸趨成熟，而對外交通有國道1號與機場捷運加持，對於在地就業、或是北北桃通勤都相當便利，吸引人口移入。

龜山區上半年預售屋交易量1736件僅次於三重區，平均單價每坪37.2萬元，交易熱區多在A7重劃區如「大亮波波」、「大亮泊」等，相較於鄰近的A9，林口區平均單價每坪48.7萬元，雖然A7開發較晚、生活機能較A9缺乏，但龜山區3字頭房價更受購屋民眾青睞。

台中市則有北屯區與西屯區上榜。陳金萍說明，北屯區與西屯區新興重劃區多，鄰近中部科學園區與台中市區提供就業機會與生活機能，有國道1號、74號快速公路與台中捷運加持，交通便捷。

此外，北屯區有大量土地釋出、剛性購屋需求強勁，也成為建商大量推案的熱門區域，目前北屯區平均單價每坪50.6萬元，相較於市中心價格相對親民，吸引消費者在此購屋。

台南市唯一上榜的安南區，上半年交易件數973件，平均單價每坪34.6萬元，也是十大交易熱區價格最為親民的一區。陳金萍指出，安南區受惠於南科、台南科技工業區帶動，都市發展外擴效應明顯，尤其近期九份子重劃區交易熱絡，除交通方便，又緊鄰海佃生活圈，吸引不少青年購屋者於此置產。

若從房價來觀察，陳金萍指出，北部的桃園市龜山區與新北市淡水區3字頭房價相對實惠，吸引不少小資族與首購族群進駐；而台中市西屯區平均單價66.3萬元，過去一直是豪宅交易熱區，包括寶輝、寶璽、由鉅、大陸等一線建商陸續推案，也吸引不少政商名流進場，讓西屯區預售屋平均單價已超車新北市不少行政區。