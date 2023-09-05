華航美貨中心成半導體、電商最佳伙伴 布局效益將發威

華航（2610）北美貨運占比近四成，更是半導體、電商最佳的合作伙伴，第4季是電商跟半導體出貨旺季，華航全力爭取中長期包艙、包機合作；華航美洲貨運中心總經理池志超表示，到目前為止，航空貨運的貨量及運價仍遙遙領先2019年疫情前高檔水準，第4季的航空貨運營收、獲利依舊看俏。

華航美洲貨運中心總經理池志超表示，華航美貨中心成立近50年，北美貨運占比近四成，洛杉磯除了是北美客運主力，更是串聯全球貨運的關鍵場站，北美設置自營倉庫領先業界，成為華航在國際航空貨運表現站穩領先地位關鍵原因。

根據 IATA 統計，在國際酬載貨物延噸公里（FRTK）方面，華航2022年載貨量達6,359百萬延噸公里，在全球排名第10；尤其華航空中皇后747-400貨機是非常厲害的機型，是所有貨運機隊當中，少數可以掀機鼻，大型機台不用拆解，就能直接運送，成為許多半導體、電子業運送機台的最佳選擇。

2022年台灣進出口及轉口貨運，華航承運79.4萬噸，市占率40.63%居冠；另華航承運台灣出口貨物，2023年上半年平均市占率34.21%，優於疫情前表現。疫情期間華航採取「貨運為主、客運為輔」營業，客運、貨運收入比例約1：9。

疫後則轉為「客貨並進」策略，2023年第2季客運及貨運收入比例已轉變為約6：4，貨運占比雖然下降，但上半年貨運營收293.2億元仍比疫前2019年多四成；第4季是航空貨運的旺季，隨著電子業的版圖遷移，航空貨運的需求依舊旺，有望出現價、量齊揚。

池志超分析，華航在全球航空貨運的競爭力不容小覷，華航於1976年即成立美洲貨運中心，深耕美國貨運市場近50年，是華航全球最大的貨運中心；華航在北美布局貨機航點共9個，包含美西的洛杉磯、舊金山、西雅圖，美國中部的芝加哥、達拉斯，美東的紐約、邁阿密、亞特蘭大，以及全球貨運量第三大機場的安克拉治；再搭配客運直飛航點，以紐約、洛杉磯、安大略、舊金山及溫哥華等客機腹艙載貨，貨運共計連結11個航點，擁充沛的艙容量及綿密班次。

華航洛杉磯兼具貨機、客機載貨優勢；芝加哥則是北美最大的貨運航點，貨機航班數及貨量最多；以技術中停為主要功能的安克拉治，起降貨機數量最多，為美國最重要的貨機門戶；華航也於休士頓及波士頓設立貨運據點與銷售團隊，爭攬當地機台設備及大型機械工具貨源，衝刺貨運營收。華航每周共計飛航全球約111班貨機，北美以42班次占近四成運能；近一年載運超過33萬噸往返亞洲與美國，市占率近15%。

池志超進一步表示，華航自1981年8月3日開闢安克拉治貨運航點，安克拉治位處大圓航線上，9小時內可抵達北美主要城市，是亞洲到北美的最佳門戶，大多數至美中、美東、美南的航班會選擇安克拉治做為技術降落點，航機中停加油，同時更替飛航組員後，接續下一段美國內陸航程，解決部分機種因酬載限制僅能直飛到美國西岸的問題，也讓機組員調度更有效率，安克拉治因而成為美洲與亞洲空運物流的重要連接點。

華航除西岸貨運航點洛杉磯、舊金山、西雅圖，以及日本到芝加哥安排貨機直飛往返外，其艅以美中及美東航點為目的地的貨機，均需中停安克拉治，返程亦技降安克拉治再離開美國，每週大約16架班次起降安克拉治機場。疫情期間因全球貨運需求暢旺，安克拉治機場起降的華航貨機更是頻繁，高達每週近40班，甚至曾有7架貨機同時出現在安克拉治機場的盛況。

安克拉治機場貨運場站規模不大，當地亦無空運進出口貨源，但因地理位置優勢，成為美國重要貨運航點。依據國際機場協會（Airports Council International，ACI）統計，2022年安克拉治機場空運貨量達346萬噸(含轉運)，排名全球貨運量第三大機場。