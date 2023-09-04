HWC黑沃咖啡加速海外展店 更連六年得標世界冠軍咖啡豆

精品咖啡連鎖品牌「HWC黑沃咖啡」海外展店大放異彩，目前已在馬來西亞及汶萊等東南亞國家，成功開出35家直營門市，今年目標要完成50家的里程碑，最近更連續六年得標世界冠軍咖啡豆，堪稱台灣之光！

中秋佳節將至，黑沃也宣布，今年首推「跨月極萃中秋禮盒」，送上黑沃精選的濾掛式精品咖啡包，以及獨創的常溫咖啡極萃液，最近吸引不少企業及民眾搶訂，成為今年中秋送禮的熱門首選。

HWC黑沃咖啡已在馬來西亞及汶萊等東南亞國家，成功展店達35家直營門市，今年目標更要完成50家的里程碑。其成功關鍵之一，就是對咖啡品質的堅持，黑沃在全世界深入產區，找尋高品質咖啡豆原物料進口，MIT台灣烘豆再飄香全世界。

今年咖啡界最受矚目的生豆競標賽-Best of Panama(BOP)，8月30日開拍，國際買家爭相搶標、競爭激烈，中途買氣流量太大甚至一度當機。但黑沃絕不錯過這場年度盛會，經過一整夜出價，以1公斤2,504美元天價，標下今年咖啡黑馬：托圖馬莊園藝伎日曬冠軍，國際評審綜合評分96.25分，杯測獲得極高評價，1杯咖啡相當於新台幣5,000元。

黑沃咖啡創辦人林佩霓今年受邀擔任BOP國際評審，杯測多達50支精品咖啡時，一喝到托圖馬藝伎日曬，便被它獨特迷人的風味給迷住。

林佩霓指出，強勢來襲的茉莉花、日本和歌山水蜜桃與晴王麝香葡萄的柔和香氣，口感就像Salon沙龍香檳般的綿密，甚至有評審給予100分的肯定。

這支精品咖啡，除了散發著白色花朵帶來的高冷風味，還有奶油和榛果的味道，口感圓潤、平衡、層次複雜，是一款難得的稀世珍品。即便不是出自知名莊園，林佩霓仍堅信這支咖啡豆一定能奪下優異成績。

果不其然，黑沃咖啡獨具慧眼，這支咖啡最終奪下今年度冠軍榮耀，成為2023 BOP競豆大黑馬。林佩霓說，而除了BOP競標咖啡豆，來自全世界獨特風味的咖啡，在黑沃咖啡門市也都可以找到符合自己預算的咖啡味。

林佩霓表示，黑沃咖啡不只服務傳統喝黑咖啡群眾，更創新研發適合拿鐵族群咖啡極萃液，為因應跨時代轉變，黑沃咖啡顛覆科技，將傳統濾掛咖啡包改良為咖啡極萃液，咖啡濃縮至25ml，經過高溫殺菌製程，咖啡極萃液可於常溫保存，隨時帶著走。

消費者則能夠不受時間地點限制，即刻享用一杯極致美味的精品咖啡，或是變化調製拿鐵、卡布奇諾等咖啡飲品，甚至做出各式各樣咖啡風味的甜食飲料，小小一包咖啡極萃液，都能立即滿足。

「跨時代的改變，是黑沃咖啡的一小步，同時也是咖啡趨勢發展的一大步！」林佩霓強調，