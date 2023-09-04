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北投石牌要有新豪宅了？兩建商砸47.8億買下千坪土地

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

今年單筆土地交易最高金額，出現在北投石牌。據實價登錄，今年7月成交一筆位在台北市北投區振興段四小段142地號的土地交易，土地面積共約1191.24坪，總價47.88億元，換算每坪單價達402萬元，創下北投第3高的總價，單價則是北投第7高。進一步查詢地籍資料，買方為宏園建設、瑞誠建設，兩家公司法人掛名的負責人，均與宏泰集團大股東有相關。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，台北市素地稀少，尤其又是這種千坪土地，對開發商來說，是相對搶手的標的，這也代表顯見儘管今年土地交易市場冷清，但只要是地段優質、大面積的精華土地，仍會吸引開發商出手，甚至具有在房市一片冷清中，還有創價的能力。

該筆土地使用分區為第三種商業區，建蔽率65%、容積率560%，且基地位址為台北市北投區裕民二路、裕民三路、裕民四路所圍，三面臨路，相隔的裕民二路，也就是該基地對面的振興段二小段436地號，為宏泰集團旗下的泰民建設所取得的「臺北市北投區石牌市場用地興建暨營運(BOO)開發案」。

黃舒衛分析，此次宏園建設、瑞誠建設所取得的土地位置優良，位在大天母商圈，同時具備天母高級住宅生活條件，也有北士科的發展潛力帶動，且該區內又有榮總等大型醫院，若是打造成高級住宅，也容易吸引高端買盤、層峰客的青睞。

黃舒衛指出，目前周邊知名建案，像是裕民四路的「天母常玉」，最高成交單價在116.17萬元，近一年成交單價約在95萬元，而北士科推案價格也幾乎站穩百萬元的實力，預計該基地在北士科的比價效應下，未來開價有望邁向130萬元，成為大天母地區的新豪宅。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，北投石牌區內為台北市醫療重鎮，加上受惠北士科園區大廠插旗帶動，捷運石牌、明德站周邊新案成交單價普遍拉高至9字頭到百萬元以上，而該塊基地不僅面積大，又是商業用地，等於樓高可以拉高，未來不論是做高級住宅或是小宅都合適，且具備優質的景觀條件，預估未來成交單價有機會挑戰3位數。

裕民 宏泰

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