「小宅王」是它！坪數僅6.6坪 單價衝182.7萬元飆新天價

北市小宅再飆新天價。據最新實價登錄，今年成屋最高單價小宅再由「逸仙悅榕」奪冠，今年7月成交2樓戶，坪數僅6.6坪，總價1200萬元，每坪單價來到182.7萬元，創下社區新高單價，也是市場上高價小宅產品新高，經查轉手資料，前一手於2012年底以750萬元購置，持有超過10年，帳面獲利450萬元。

位於信義路四段靜巷中的老字號高價小宅「逸仙悅榕」，樓高11層，總戶數76戶，屋齡已屆18年，去年以每坪169.9萬元成交，為去年成屋中，最高單價的小宅，今年則每坪182.7萬元，再創社區新高。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，逸仙悅榕緊鄰信義計畫區，門牌鍍金，地段機能健全，信義路、光復南路、基隆路主幹道環繞，也有捷運台北101站，還有台北市小宅重視的學區要項，包括光復國小、信義與仁愛國中學區等，另又以樓中樓規劃，實際上應具備多元使用空間，皆有利其高價小宅知名度發展。

陳炳辰說明，逸仙悅榕去年就已見刷新市場紀錄，也有獲利，亦印證獲利效益，而小坪數、低總價為市道主流也加持買氣，像預售市場更早有突破單價200萬元的資訊，加上小宅出租效益，均成就身價抗跌走強利多，若有裝潢，甚至帶租約，目前行情應可來到單坪150-170萬元，此次交易又因為坪數小，換算單價也會稍高。

陳炳辰表示，台北市高房價，想要在1000多萬元就買房，不乏得屈就屋況、地點，要是想要又新又好，還附加更多的價值，比方說學區、生活機能、出租收益等特性，常得在坪數上有所犧牲，因此衍生高價地段、知名學區的相對低總房產，但換算單價卻令人咋舌的狀況。

不過這類物件購置後不一定自住，大部分有其他用途，陳炳辰表示，如公司企業當作招待所，承租給高階外籍主管；或是房市熱潮引起高資產與投資族群注意，看好出租投資報酬率和轉手利差；又有鄰近明星學區，富爸媽買來設籍當地學區亦是潛在買方。

回顧歷年來高價小宅交易紀錄，過去以大安區附中學區宅「仁愛A+」為首，2013年的8樓戶以總價1688萬元成交，每坪單價166.6萬元，但已在近一年接連被「逸仙悅榕」、「法意」超車，未來還有忠孝東區、師大青田街、大巨蛋生活圈等處預售高價小宅，都傳價碼趨高，「小而貴」物件在當前市場竟也掀起熱度。