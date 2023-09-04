KYMCO 集團董座柯勝峯宣布 將延長 GP125 優惠至9月20日

KYMCO 8月份所推出 GP125 最低39,800元優惠方案，橫掃國內機車市場，一個月內累積超過4萬台訂單，創下近年來機車市場絕無僅有的銷售紀錄。

KYMCO 集團董事長柯勝峯今（4）日宣布，將「GP125最低39,800元優惠」活動加碼延長至9月20日。柯勝峯表示，面對這麼龐大熱切的市場需求，KYMCO 為仍在耐心等候 GP125 交車的準車主們，特別規劃了5,000元購車金的專屬升級優惠，表達光陽滿滿誠意與萬分感謝。

著眼於不同族群的用車需求，柯勝峯董事長同時為全台百萬通勤族帶來另一份禮物，宣布「時尚耀眼一小步、百萬通勤一大步」第二波震撼優惠，KYMCO 選擇超越市場同級、配備 LED 大燈時尚耀眼的「Nice LED 115、Many LED 125」兩款兼具時尚外觀與實用機能的熱銷車款，以 LED 機車史上最優惠43,800元起★」震撼優惠價，同時搭配全新上市的「彩光特仕版」獻給追求時尚潮流小資女與校園莘莘學子，9月起就可以輕鬆入手最優惠、最安全、最實用、最新穎的 KYMCO 雙款 LED 大燈時尚車。