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瞄準「大邱炸雞啤酒節」百萬人潮 北市赴韓搶攻 MZ 世代觀光商機

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
現場民眾與城市吉祥物（台北市熊讚及大邱市水獺）熱情互動。北市觀傳局提供
現場民眾與城市吉祥物（台北市熊讚及大邱市水獺）熱情互動。北市觀傳局提供

南韓大邱廣域市夏日盛典炸雞啤酒節8月30日至9月3日舉辦，台北市觀光傳播局受姊妹市南韓大邱廣域市盛情邀請，由主任秘書蕭君杰率隊赴韓國參與盛會，並以「挑戰48 小時探索你所未見的台北，台北四連拍」為主題設置展攤，宣傳台北不同時段的精彩觀光元素，盼吸引更多韓國「MZ世代」目光，激發南韓遊客到訪孻北的行動力。

此外，觀傳局8月1日至9月6日已在南韓首爾市最精華的商業區江南地鐵站，刊登孻北城市意象廣告，打造「摨北品牌光廊道」，展出期間吸引來往上班族及遊客目光外；更將於9月5日帶領孻北觀光業者在首爾辦理觀光推介會，全力搶攻南韓旅客商機。

觀傳局說，1981年至2010年間出生的南韓「MZ世代」具有高度行動力及消費力，也是旅遊市場的主力消費族群，本次特以台北城市形象及「挑戰48小時旅遊體驗」為展攤主題，推薦捷運沿線觀光景點，包含台北流行音樂中心、台北表演藝術中心、大稻埕商圈及心中山線形公園等，以及在地特色體驗和自然探索行程，供南韓遊客自由規劃，探索富有多變魅力的台北。

觀傳局也說，台北市自2010年與大邱市締結姊妹市，共同簽署兩市觀光宣傳合作協議，促進雙方導客及推廣城市觀光，並相互提供宣傳管道、邀請參與年度大型活動，藉由城市交流共同打造城市品牌，如大邱市今年2月受邀參與「2023台灣燈會在台北」，並於台北設置具當地特色之燈飾，展現與台北市的友好情誼。

觀傳局進一步表示，「大邱炸雞啤酒節」是疫情解封後，當地盛大舉辦的代表性年度慶典，自8月30日起連續五天在大邱頭流公園舉行，除了有炸雞、啤酒等美食外，每晚還有熱鬧的電音派對及KPOP演唱會。而再次到大邱的台北城市吉祥物熊讚更是開心，與老朋友大邱市吉祥物水獺邀請現場民眾上臺熱舞，並進行有獎徵答活動，分享台北豐富的旅遊資源。

觀傳局也說，台北市在大邱頭流公園的展攤，還設置了四連拍拍貼機，邀請現場民眾按讚、追蹤「taipeitravel」IG，若於個人IG平臺分享打卡，還可參加大邱至台北直飛機票的抽獎活動；另有台北應援扇及旅遊摺頁供領取，包含台北景點、美食、購物及2025世界壯年運動會等資訊，讓南韓遊客享受活動熱情之餘，也預先為下一次的重訪台北做好準備。

台北城市吉祥物熊讚向國際遊客推廣臺北城市形象及「挑戰48小時旅遊體驗」。北市觀傳局提供
台北城市吉祥物熊讚向國際遊客推廣臺北城市形象及「挑戰48小時旅遊體驗」。北市觀傳局提供
「大邱炸雞啤酒節」自8月30日起連續五天舉行，民眾現場享受炸雞、啤酒等美食以及熱鬧電音派對及KPOP演唱會。北市觀傳局提供
「大邱炸雞啤酒節」自8月30日起連續五天舉行，民眾現場享受炸雞、啤酒等美食以及熱鬧電音派對及KPOP演唱會。北市觀傳局提供

大邱 南韓 觀光景點

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