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和泰車與中華車 引爆9月商用車戰火

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

9月車市戰火焦點在商用車。和泰車宣布，TOYOTA 在9月擴大促銷優惠，針對 TOWN ACE 貨卡提供「40萬高額零利率」，一台50多萬元的車可以貸款40萬元，對小生意人的吸引力可不是一般的大。針對商用車的需求強勁，和泰車並進一步擴大供應量，將在第4季逐月增減，明年起將有月均2,000台的產能，對於目前1萬台未交訂單的局面，將有效紓解。

中華車菱利A190/A210及三菱得利卡貨車本月也推出影音特仕車，多媒體影音系統(含3D環景)及前後雙錄行車記錄器，市價達3.7萬元，提升安全守護。A190/A210特仕車專案價搭配舊換新只要44.9萬元起，三菱得利卡貨車特仕車專案價搭配舊換新55.6萬元起。

中華車一直是台灣商用車的龍頭，原本輕型商用車僅菱利一個車款，和泰車 TOWN ACE 入戰局之後，輕型商用車的市場規模從前年的16,791台增至去年的25,394台，其中 TOWN ACE 則9,870台，市場成長近五成，今年前八月輕型商用車已達20,582台，TOWN ACE 超越菱利來到11,462台，預期今年全年輕型商用車將超越3萬台，比起TOWN ACE 未上市前的市場規模，成長近乎一倍。

和泰車指出，TOYOTA TOWN ACE 貨卡及廂型車，自去年陸續推出後持續獲得客戶青睞，上市累計銷售已突破2萬台，今年1-8月累計市佔率逼近6成，穩坐國產輕型商用車寶座。為了讓目前的一萬筆訂單能夠更快交車，TOWN ACE 也確定於第四季起逐月增產，明年起將有月均生產2,000台以上的能力，希望可進一步縮短交期，滿足每一位顧客的期待。

中華車除了針對菱利的促銷案之外，並積極進行商用車的改款。中華車指出，三菱汽車在新車的發展愈來愈積極，有助於中華車的市場發展，未來也將陸續推出新車款與改款新車，可望擴大品牌競爭力與銷售能力。

中華車 和泰車

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