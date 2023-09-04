全家辣味食堂開張 攜手百萬網紅「千千」推5款新品登場

嗜辣族群越來越多，根據歐睿國際（Euromonitor）調查指出，辣椒醬銷售成長幅度強勁，成長幅度高達25%。全家（5903）看好辣商機，攜手百萬網紅千千個人品牌「水水灶咖」、知名麻辣鍋品牌海底撈打造24小時辣味食堂，自9月6日起陸續推出8款香辣美食，包含早餐型飯糰、微波主食、袋裝小吃，從早到晚都能無辣不歡。

全家攜手百萬YouTuber千千個人品牌「水水灶咖」再出招，延續Fami!ce木瓜牛奶、椰椰奶奶霜淇淋熱銷超過400萬隻的台味旋風，此次以「水水台味季」為主軸，翻玩經典懷舊的台灣味美食，並以「水水灶咖」超人氣千醬「蒜香辣籽」為開發核心，9月6日起陸續開賣5道香辣台味鮮食，包含辣味早餐型飯糰「椒麻肉鬆飯糰」與懷舊感十足的「招牌傳統飯糰」，主食則有香辣涮嘴的「麻辣滷肉飯」、台味十足「皮蛋辣拌麵」與「蒜辣香醬麵」。

宵夜時段也有香辣選擇，全家獨家開賣人氣麻辣鍋品牌海底撈3款香辣袋裝小吃，以麻辣鍋底醬為基底，共有麻辣炒泡麵、麻辣雞球與麻辣翅腿3款選擇，瞄準深夜小酌、嘴饞下酒的需求。邁入初秋，全家金飯糰也預計推出「柚子胡椒雞肉烤飯糰」新品。