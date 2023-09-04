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《傑商學》談企業二代接班 十年磨一劍有人易子而教

經濟日報／ 記者劉秀珍/即時報導
上海商業銀行文教基金會與台北企業經理協進會於8月23日共同主辦《傑商學》讀書會，現場吸引了70多位讀者參加。 袁明仁／提供
上海商業銀行文教基金會與台北企業經理協進會於8月23日共同主辦《傑商學》讀書會，現場吸引了70多位讀者參加。 袁明仁／提供

日前一場《傑商學》讀書會，將與會人士都聚焦到二代接班的討論課題上。《傑商學》作者華信統領企管諮詢顧問公司總經理袁明仁總結12位傑出台商的經驗指出，傑商年齡偏高，傳承接班問題更迫切，而聽話的二代，傳承接班更容易成功；此外創業者親自傳承，二代接班會更順利。他也發現，企業接班要成功，接班人至少要歷練十年以上。

上海商業銀行文教基金會與台北企業經理協進會日前共同主辦《傑商學》讀書會，70多人參與，讀書會由袁明仁導讀，書中兩位主角陳燕木、郭正津也現身說法。

台北企業經理協進會理事長李永然指出，袁明仁長期從事台商企業經營管理輔導工作，輔導許多台商。《傑商學》是一本系統闡述12位傑商的創業經驗，包括創業過程遇到挫折的解決方法，企業轉型規劃，家族傳承，企業傳承等，以確保企業永續發展。《傑商學》一書，是一本能讓讀者同時擁有12位傑出大陸台商經管智慧的實戰書籍。

《傑商學》裡的12位產業傑出台商，從事行業或產品包括：工具機、輪胎、自行車、石塑地磚、床墊、ERP資訊軟體、智慧製造、汽車醫療、3C等塑膠件、鞋業、文創IP、景觀雕塑工程、ESG未來城、智慧城市等各領域的產業。

袁明仁表示，書中採訪的12位傑出台商，創業年限合計超過428年，平均經營年限36年。其中50年以上的有建大集團、巨大集團及運時通家具集團等三家，而建大集團更長達60年。也因此，企業接班傳承顯得非常關鍵而重要。

運時通家具集團董事長陳燕木擔任大陸全國台企聯青年主委10多年，先後培養1,000多名台青二代。他在會中分享自己公司的傳承接班經驗時表示，他與台升家具集團董事長郭山輝採取「易子而教」的方式，互相指導對方的兒子，這個作法子女比較容易接受，也願意做出改變。此外，他在企業內部採取業績PK，分成兩組，讓自己的兒子與專業經理人互相PK，提升接班人的鬥志及拚搏精神。

東莞喬鴻鞋業董事長郭正津採取「333傳承接班模式」，即歷練三年、傳承三年、觀察三年。除了企業傳承，他也非常重視製鞋行業的傳承接班，先後推動成立鞋業「青出會」及東莞厚街「台商青年會」，為台灣製鞋業界培養二代青年。

《傑商學》讀書會由上海銀行文教基金會秘書長呂毓卿（右一）主持。台北企業經理人協會理事長李永然（左三） 引言，由 華信統領企管顧問公司 總經理袁明仁（左一）導讀，書中兩位人物運時通家具集團董事長陳燕木（左二）、東莞喬鴻鞋業董事長郭正津（左四）現身說法。袁明仁／提供
《傑商學》讀書會由上海銀行文教基金會秘書長呂毓卿（右一）主持。台北企業經理人協會理事長李永然（左三） 引言，由 華信統領企管顧問公司 總經理袁明仁（左一）導讀，書中兩位人物運時通家具集團董事長陳燕木（左二）、東莞喬鴻鞋業董事長郭正津（左四）現身說法。袁明仁／提供

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