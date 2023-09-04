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桃機暑假第一月旅客進出量逾330萬人次 前7月人數超過三年疫情總和

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
今年暑假第一個月7月桃機旅客進出量達332.5萬餘人次，為2020年1月以來的最大量，並超過桃機預測暑假（7、8月）兩個月可超過650萬人次的一半。桃機公司提供
今年暑假第一個月7月桃機旅客進出量達332.5萬餘人次，為2020年1月以來的最大量，並超過桃機預測暑假（7、8月）兩個月可超過650萬人次的一半。桃機公司提供

疫後航空旅遊快速復甦，桃園機場進出旅客量也跟著快速回升，今年暑假第一個月7月桃機旅客進出量達332.5萬餘人次，為2020年1月以來的最大量，並超過桃機預測暑假（7、8月）兩個月可超過650萬人次的一半，今年前七個月桃機旅客量達1,849.2萬人次，超過疫情三年總和1,300多萬人次。

依據桃園機場公司統計，暑假開始的首個週末（7月1日至7月2日）平均日運量近12萬人次，較今（2023）年日均量增加約五成。隨著航班和航點漸增及國人出國意願高漲，桃園機場暑假客運量上看650萬人次，全年樂觀上看3,000萬人次。

桃機公司表示，疫後桃園機場各區域航線陸續復飛，其中以東南亞、北美及東北亞旅客增加最為顯著，約已恢復至疫情前2019年的七至八成；而自去（2022）年10月解封以來，桃機日均運量也不斷成長，從去年10月2.2萬人，逐步增加至今年7月10.7萬人，與疫情前2019年日均旅運量13.3萬人相比，已恢復至80.4%。

桃機公司指出，國際航空運輸協會（IATA）預測，今年全球航空旅運人次將增加28.3%至43.5億人次，約為恢復至疫情前2019年96%，根據航空公司復飛情形及運量分析，桃園機場今年客運量預估約為2,000至2,800萬人次，但樂觀上看3,000萬人次，預計第4季可恢復至疫情前80%航網水準。

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