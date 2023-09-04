生策會示警：上半年生醫上市櫃公司獲利 較去年衰退四成

生策會日前發布最新統計，今年上半年生醫上市櫃公司獲利表現只達到去年同期的六成，由105億元掉到61.4億元，賺錢公司也從134家減⾄126家；生策會也指出，今年上半年⽣醫上市櫃企業每股盈餘（EPS）前20名中，有12家出現成⻑，8家衰退，EPS超過10元的企業家數從4家減為2家，但也有4家企業在這段期間內，EPS成⻑超過1倍。

生策會統計指出，2023上半年台灣220家⽣醫上市櫃（含興櫃，農科）公司的稅後淨利總額為61.4億元，⽐2022年同期的105.4億元，整整衰退了44億元，年減41.7%，整體獲利的公司家數，也從去年上半年134家減⾄今年上半年的126家，獲利的公司家數少了8家。

不過，生策會強調，仍然有企業自去年下半年至今年上半年期間，獲利⼤幅成⻑，甚⾄是轉虧為盈。其中獲利成長較明顯的兩公司分別為美時（1795）與保瑞（6472），2023上半年分別繳出了24.6億元和17.4億元的獲利成績單，⽐起去年同期有著2倍和3倍以上的驚⼈成⻑；麗豐-KY以及⼤學光，今年上半年獲利與去年同期比也出現68%和32%的正成⻑。

生策會表示，在今年上半年稅後淨利⾦額排名前十名的公司中，泰博、葡萄王、正瀚為三家獲利衰退公司，其中泰博在前三年受惠於肺炎疫情的防疫產品需求，2020年開始的上半年稅後淨利分別為9.2億元、11.4億元和22.5億元，但是到了今年上半年只剩下5.7億元，等於回到疫情之前的⽔準。

生策會說明，即使環境艱困，今年上半年仍然有13家⽣醫企業與去年同期比出現轉虧為盈，共同創造了約11億的獲利。轉虧為盈排名第一名的公司是漢達，靠著2022年11⽉上市的胃⾷道逆流藥在美國拿下約四成市佔率，還有多發性硬化症⽤藥銷售業績成⻑，2023上半年的稅後淨利4.9億元，去年同期卻是虧損8,638萬元，是公司成⽴以來的最佳表現。

排名第二的轉虧為盈公司是優你康，2022年上半年虧損8,834萬元，但是到了今年上半年轉虧為盈，獲利1.24億元；另外包括上亞科技、德英、及健亞，在轉虧為盈的排行榜中都位列前五名。

生策會統計中，另外也包括2022年上半年與今年上半年比較由盈轉虧的公司，其中較具指標性的台康生技、合一、育世博-KY、及中天等四家公司，去年上半年都有獲利，但至今年上半年虧損額度都達到3至6億多元不等的規模。

針對今年上半年EPS排名前20名的生醫公司，生策會表示，與2022上半年相較，這次台灣⽣醫上市櫃企業EPS前10名出現了4個新⾯孔，分別是排名第3到第6的美時、麗豐-KY、⼤學光、軒郁；還留在名單中的公司，有些在名次上出現⼤幅調整，共有2家進步（保瑞、晶碩），4家退步（正瀚、泰博、精華、⽣展）。

生策會統計指出，2023上半年EPS超過10元的共有2家，分別是22.5元的保瑞和10.1元的晶碩。此外，排名第3的美時也有9.4元的⽔準。在前3名之後，共有5家公司的上半年EPS在6元以上，第10名的⽣展也有5.5元的成績。

從成⻑率來看，保瑞和美時在今年上半年的EPS，⽐起去年同期都有2倍以上的成⻑，⽽經營美妝保養事業的軒郁和從事醫療設備經銷代理的醫影，EPS也分別從2.9元和1.8元，跳升到6.2元和3.9元，成⻑超過1倍。

不過，在EPS前20名企業中，也有8家企業的EPS⽐去年同期衰退。幅度較⼤的泰博與精華，分別從23.5元和10.7元減⾄6元左右，諾⾙兒、亨泰光和杏昌也各⾃有3元、2.3元和1元的衰退額度。