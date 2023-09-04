文創產業推20年 外銷僅占1成

立法院預算中心八月公布的報告指出，政府推動文創產業發展逾廿年，文創產業仍以內需市場為主，近十年整體文創產業外銷比率僅占一成，文化產品貿易多年逆差。報告也示警，在少子女化趨勢下，未來台灣文化消費人數漸減，高度依賴內需市場的文創產業須及早因應。

立法院預算中心八月公布「近年中央政府扶助文化創意產業政策執行概況及成效之探討」，統計二○一一到二○二一年，十五項文創產業每年的內銷與外銷比率。其中出版產業和電影外銷比率，二○二一年只有約百分之三；而音樂與表演藝術、廣播電視，兩者外銷比率都只有百分之一。

前年外銷比率最高的產業，分別為三成六的數位內容產業、兩成六的產品設計，與一成四的設計品牌時尚，十五項文創產業二○二一年的整體外銷比率僅約一成一。

外界認為新冠疫情影響外銷，但除了產品設計和數位內容產業，其他十三項文創產業在疫情前的二○一九年，和受疫情影響的二○二一年相較，外銷比率幾乎沒有變化；若再分析近十年數據，除數位內容產業外銷比率增兩成、設計品牌時尚增一成六、流行音樂增百分之五、工藝產品減少一成二之外，其他文創產業幾乎沒有變化。

華山文創園區董事長王榮文分析，若拿台灣的文創政策與成功製造韓流的南韓相較，南韓政府是「建構整個生態系統」，不會只是單點思考。台灣的文創政策卻是零散、片面與個人，「誰的聲音大政府就補助誰」，不曾從完整的產業生態體系思考規畫。

如出版、電影、表演藝術等產業，外銷的主要市場都是華文世界，且以大陸為最重要的市場，王榮文表示，大陸對文化產品的引進設限重重，成為台灣文創產業外銷的最大瓶頸。

文化部表示，疫情趨緩，世界各國逐步重啟國際交流，台灣文化團隊也已陸續重返國際舞台，是台灣文化內容輸出、形成國際台流的關鍵時刻。為改善我國影視音文化內容製作經費與國際差距仍大，且政府預算不足，無法捲動民間資金進場現況，行政院已通過文化部提出的文化黑潮計畫。

文化部表示，此計畫搭配文創法投資抵減，透過擴大對台灣文化內容補助、國發基金投資、捲動民間資金進場等策略，提升文創產製能量與規格，並引進國際資源培育產業關鍵人才，協助台灣影視產業升級，將台流推向全世界，消弭文化產品貿易逆差。