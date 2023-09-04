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文創產業缺無形資產評等 銀行、投資難進場

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

歐美等文創產業發展成熟的國家，建置無形資產評等或鑑價系統，做為銀行或投資者評估是否投資文創產業的依據。立法院預算中心報告指出，文化部曾參酌南韓制度，以影視為示範產業，建置內容評等機制，作為投融資等多元資金引入之評估工具，文策院成立後卻以市場方選擇模式，取代內容評等系統，未見成效，建議參酌國外經驗引進無形資產評等機制、提升評等系統可用性。

文化部回應，針對文化部目前已完成的影視內容評等模擬測試系統，經文策院盤整市場現況及對接國際市場需求，並諮詢外部評價專家意見，發現國內銀行等金融機構對於以無形資產作為擔保提供融資的意願仍低。

因此，文化部現階段仍先透過補助等其他政策支持措施，協助文化內容產業建立財務管理觀念及取得所需資金，逐步建構文化金融體系。如提供信用保證成數最高九成的貸款擔保及五年利息補貼，以及合約貸款機制，業者可利用已取得的委製合約、預售合約向銀行申貸等。

故事工廠執行長林佳鋒卻認為，他曾於二○一七年透過鑑價公司將故事工廠擁有的劇本等無形資產進行鑑價、向經濟部登記，迄今未曾因鑑價獲得投融資。無形資產鑑價機制是文創產業穩定引進投融資的基礎，當民間金融機構對無形資產的價值有疑慮不敢投資，政府應率先投資起示範、先鋒之效，而不是兩手一攤放棄。

文化部表示，將與文策院持續參考國內外經驗，衡酌產業需求調整相關投融資協助措施，並評估引進無形資產投融資的可行性。

文創產業 文化部

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