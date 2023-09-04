經濟選書／龜兔競賽 慢行致勝

經濟日報／ 麥特.利投（Matt Little）
《慢行致勝》書封。聯經／出版
《慢行致勝》書封。聯經／出版

˙龜型人忠心耿耿、熱情澎湃、正面樂觀且慷慨大方，這些特質讓他們成為重要、有幹勁且可敬的對手，也是最終的贏家。

˙兔型人是非常有自信、有魅力的人，他們可以應用大膽無畏的才華創造出短暫的燦爛，但是他們自鳴得意的策略通常會導致大敗。

˙兔子熱愛競爭，渴望勝利，但通常表現不好，烏龜也愛競爭，而且有必備的迫切感可贏得最終勝利。

˙比起更有才華的兔型人，龜型人更加有企圖心與幹勁，因為他們要更辛苦才能贏，需要投注更多的時間、心力和苦工。

誠然，在步調快速的現代世界裡，我們一般會覺得如果想要在生命中有所成就，就需要高強度並強烈渴望能夠成功，才能超越同儕。但我的烏龜哲學主張，如果要達成目的，要走一條穩定、從而比較長的路。

哪一種類型的人最迫切想要成功？是兔子還是烏龜？雖然程度不同，但每一個人都渴望成功。兔子有意願想贏，卻苦於沒有迫切感。兔子比較快，兔子假設自己會贏，因此根本不忙著擬出一套參賽策略。兔子每一次就只是出現，懷抱著指望然後隨心所為。

但烏龜迫切想要成功。雖然烏龜的行動很慢，但會全力以赴。烏龜十分渴望贏得比賽，從頭到尾堅守工作倫理。迫切和耐性這兩種特質感覺上格格不入，但其實都是龜型人基本工具組的一部分。

無論你的人生競技場在何處，都會有求勝的渴望和迫切感。對於極少數才華洋溢又傑出的兔型人來說，競爭一定會引發想要贏的渴望，他們還會想要證明自己幾乎毫不費力就能展現優越。另一方面，比較平凡、沒那麼耀眼的烏龜也想贏，但他知道自己必須比別人更努力、準備得更周全並以更高的強度應戰。

無論是兔子還是烏龜，只要是在體育場上競爭，沒有哪一種情境會比得分落後更讓人感到迫切。落後的人要對抗的是時間或是比賽的終結。每一種賽事的運動迷都會記得了不起的逆轉勝，也忘不了當劣勢方開始收復失地、積蓄出動能時自己感受到的激動。

在2012年萊德盃（Ryder Cup）高爾夫巡迴上就上演一場「梅迪納的奇蹟」（Miracle of Medinah；譯註：梅迪納指的是比賽的城市），歐洲隊原本以六比十落後美國隊，在最後一天卻以14.5分比13.5分逆轉局面。

1957年，我支持的足球隊查爾頓競技隊（Charlton Athletic）在場上只有十人、在比賽時間僅剩30分鐘時以一比五落後，他們苦苦追趕，終場以七比六打敗了哈德斯菲特鎮隊（Huddersfield Town）。2017年，在第51屆超級盃上，湯姆．布雷迪率領新英格蘭愛國者隊（New England Patriots），第三節時還以28比三落後亞特蘭大獵鷹隊（Atlanta Falcons），最後卻以34比28取勝。

這些運動員的態度，正好說明了迫切感夠強的話可以創造出哪些成果。面對幾無勝算的情境，看著沙漏計時器裡的沙逐漸清空，用迫切感十足的態度來面對，可以扭轉任何局面。烏龜可以打敗兔子。（摘自《慢行致勝》，聯經出版）

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