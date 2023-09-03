台灣高鐵密切監控海葵颱風動態 明日全線正常營運

海葵颱風來襲，台灣高鐵公司（2633）防颱應變中心密切監控颱風動態，依據各項氣象資訊綜合研判，明（4）日全線可維持正常營運，各車次列車依時刻表發車。但為確保運行安全，颱風期間部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客保留行程安排之彈性。

颱風期間，旅客若須查詢高鐵最新營運服務資訊，敬請瀏覽台灣高鐵企業網站（http://www.thsrc.com.tw ）、台灣高鐵APP；或洽詢高鐵客服專線，電話4066-3000（苗栗、台東、金門、馬祖及行動電話請加02），以上皆為付費電話，依一般市話及行動電話費率標準計費。

台灣高鐵颱風期間相關退費及退票規定，說明如下：

1. 自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

2. 為確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。