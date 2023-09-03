立富畜牧場先進養豬場 成為台灣智慧農業週亮點

「2023年第8屆台灣智慧農業週」圓滿落幕，本屆活動亮點的彰化智慧農業館，由彰化縣推薦智慧農業或通過彰化優鮮、彰化健康豬審查的農、漁、牧業者參展。

其中，由彰化縣合興農畜牧生產合作社推薦代表參展的立富畜牧場，更是展現先進的飼養設備水平，展覽期間許多專業學者及國際友人到場參觀，展現智慧農業推廣成果和形象，吸引許多國內外業主關注。

值得注意的是，立富畜牧場透過農業部養豬百億基金，及彰化縣智慧農業專案輔導下，更新12大項養豬場環境設備，不僅全廠鋪設可大幅節能省電的太陽能光電系統、更新飼養設備、提升廢水處理設備，同時購置自動化省工設備，全廠安裝負壓水濂、高床系統及 UV-C 紫外線殺菌系統等先進設備。

更能藉由中央監控資訊系統，直接在手機上遠端操控場內各項數值；現代化養豬場不僅廢水處理媲美科技大廠水平，養豬場內落菌數甚至遠低於食品廠標準，以豬隻為本的機能設計，更能兼顧生產成效，展現歐美高水平的畜牧場環境和設備。

立富畜牧場負責人劉芸富表示，感謝總統府秘書長林佳龍和立委陳素月關心；以及行政院農業部和彰化縣政府長年大力支持與栽培。

劉芸富說，此次台灣智慧農業週就是最佳的成果展示舞台，三天展期中，產官學研單位到參訪和交流的長官，包括：彰化副縣長林田富、農業處長邱奕志、農業處行銷科長丁宜君、農業處畜產科技士林聖旋等人。

另外，農糧署、農業部台中區農業改良場、中央畜產會、台灣經濟研究院、二林鎮公所、二林鎮農會、大肚山產業創新基金會，以及台灣大學、中興大學、宜蘭大學、屏東科技大學的代表與教授亦前來參訪交流。