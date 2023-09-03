淘寶驚喜推出「尊榮方案」96小時限免快閃活動 開學不BLUE

新學期即將來臨，淘寶「99超值購」也將於9月5日開跑。近期繽紛色彩多巴胺穿搭（Dopamine Dressing）風潮席捲全球，為讓消費者能更盡情釋放多巴胺快樂氛圍，淘寶也推薦多款多巴胺配色單品，不論是服飾還是宿舍小物應有盡有，輕鬆為開學做足準備。於淘寶「99超值購」期間，除了Visa信用卡及指定金額享現折優惠外，擔心買淘寶很困難的消費者也有福了。廣受消費者歡迎的尊榮服務活動加碼延長，9月6日至9月9日期間，只要在下單時點選免費升級尊榮服務，即可用更簡單的下單方式與超低價把「快樂」買回家。

2023年淘寶「99超值購」活動將於9月6日20:00開跑，與繁瑣的折扣計算告別，淘寶「99超值購」優惠機制超簡單。只要在淘寶消費滿人民幣200元即現折20元、天貓滿人民幣300元即現折40元，不必再費心計算折扣省多少，放心買就對了。

對於第一次購買淘寶的「新同學」淘寶也準備了專屬優惠，於9月9日23:59 前，不僅有千萬件商品滿人民幣249元享免運優惠外，新人再送最高人民幣30元運費折扣。此外還能透過金豆兌換折抵券，滿指定金額使用Visa卡再享受折扣優惠。

淘寶不斷投入資源致力為台灣消費者創造優質的購物體驗，於618期間首創的「尊榮服務」體驗試營運活動，以及7、8月期間延續的「周末尊榮日」更是廣受消費者熱烈迴響。為回饋消費者的支持，特別於本次99超值購期間加碼延長限時免費的尊榮服務活動。活動期間只要點選「官方直郵」運送方式，就享免費升級尊榮服務，不僅提供專屬客服，假如收到包裹後有破損、缺件等問題，皆享有賠付購物保障。此外，淘寶也將協助解決消費者在跨境購物時遇到繁雜手續費用、代支付跨境購物稅金等痛點，確保購物體驗更順暢。

截止至8月30日，淘寶已為台灣市場專屬的消費者體驗服務升級投入新台幣逾千萬元，力求不斷提升台灣消費者在跨境購物的體驗。據淘寶調查顯示，自尊榮服務在台灣推出後，體驗過該服務的新用戶佔同期整體新用戶比例超過六成，首次購買的新用戶更傾向選購服飾和3C配件；同時，使用官方直郵的用戶成長近七成、總訂單數成長近九成。

色彩不僅反應心情，也影響他人對自己的感受，被視為能傳遞染快樂氛圍的「多巴胺穿搭」正席捲全球。淘寶為消費者提供多元、CP值高的多巴胺服飾選擇，搭配尊榮服務與折扣優惠，輕鬆實現用超低價格的快樂穿搭。99超值購期間，新手首購最高送人民幣30元運費，是淘寶新手入門的好時機。

繽紛的多巴胺穿搭還不夠，更要用配件打造氛圍感。不論是手拿包、斜背包或是手拿包，用淘寶上多款繽紛小包替穿搭增色；覺得拍照顏色不夠鮮豔，也能透過撞色耳環、七彩髮夾、混搭手鍊和手機殼打造活力氛圍，讓你的穿搭絕對驚豔全場。

明亮的顏色充滿治癒感，多巴胺色系在家居中營造充滿活力的居家氛圍。高飽和度的掛畫讓原本家裡平淡的白牆變得更生氣盎然，明亮配色與大膽造型的花瓶，不僅讓家裡充滿芬芳，更為生活增添視覺享受。照射七彩世界色彩的鏡子當然也要搭上多巴胺色彩熱潮，擁有超多可愛造型搭配馬卡龍色系，當裝飾品也超級「搶鏡」。還沒買過淘寶的消費者，快趁99超值購期間，用超殺價格搭配新人優惠與限時免費的尊榮服務，打開淘寶的繽紛大門。