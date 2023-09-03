北市工作千百種 6萬7起有高薪「職」得你來展身手

暑假進入尾聲，在入秋之際，企業正磨拳擦掌因應下半年度節慶旺季的人力儲備，薪資福利優，搶才不手軟。台北市就業服務處自9月5日至9月8日邀集27家國內知名企業舉辦現場徵才活動，包括餐飲旅宿、娛樂休閒、門市零售、電子通訊零組件製造、中古車買賣、居家照服機構等，共釋出1,045個工作機會，歡迎社會新鮮人、求職、轉職、中高齡及二度就業需求的民眾，親臨台北市各就業服務站參加現場徵才活動。

本週徵才廠商有豐隆大飯店(台北君悅酒店)、三德觀光大飯店、三澧企業、歐奇餐飲、和德昌(麥當勞)、台灣東利多(丸龜製麵）、金御賞、同賞宴(開丼)、乾杯、聯發國際餐飲、悠旅生活(星巴克)、義美、全家便利商店、統一超商、三商家購(美廉社)、屈臣氏、三友藥妝(Tomod’s)、特力屋、錢櫃、錢澤、棋勝汽車集團、三井資訊、凱明、愛關懷居家長照、聯承居家長照、獎卿護理展望居家長照及家恩長照服務，共計27家企業。

勞動局長高寶華表示，為紓緩缺工現況，北市積極運用「疫後改善缺工擴大就業方案」，直接刺激就業市場，大幅增加民眾求職、轉職、甚至退休人員重返職場的意願，經就服站推介錄用後將給予最長12個月之「專案缺工就業獎勵」（一般身分失業勞工每月6,000元、中高齡等特定對象失業勞工每月1萬元），歡迎民眾踴躍參加面試，就業領獎勵。

本週專案缺工職缺高達127個，分別有「錢澤－服務生」中班41.5K、夜班39.5K；「錢櫃－正職人員」中班41.5K及夜班36.5K；「聯發國際－內外場正職」40K；「金御賞－服務員」內場40K、外場38K；「三澧企業－內外場」正職37K、兼職時薪250元；「星巴克－儲備幹部」36K；「三德觀光大飯店－房務員」34K；「台北君悅酒店－公共區域清潔員」32K；歡迎有意從事上述職缺的求職朋友務必至各就服站參加現場面試，為自己爭取加薪的好機會。

門市零售業部分，以「三友藥妝(Tomod’s)」正職藥師起薪67K掛帥，兼職藥師時薪高達550元；電腦周邊零售「三井資訊」門市業務專員職缺最高薪可達60K，門市行政專員高薪可達40K，另提供兩個月新人學習獎金3,000元；連鎖量販店「特力屋」資深服務專員40K；「棋勝汽車集團」內勤職缺包含銷售顧問、行政祕書及財務專員，起薪30K，歡迎有相關證照專長、喜歡業務及服務性質的民眾前來挑戰高薪。此外，「全家」儲備幹部37K，「義美」正職人員36K，「統一超商」正職店員35K，「屈臣氏」及「美廉社」亦開出多個兼職計時職缺，可彈性安排至離家近的門市服務，有打工需求者可多加把握。

餐飲業者以優渥的獎金福利吸引求職民眾的目光，來台深耕25年的日本餐飲「三澧企業」釋出內、外場實習主管職缺，高薪可達60K最為亮眼！「同賞宴(開丼)」北區儲備店主管46K；「台灣東利多(丸龜製麵)」儲備幹部45K；「錢櫃」中班儲備幹部44.5K；「麥當勞」夜班正職39K；「乾杯」正職店員36.5K、計時社員260元；「星巴克」儲備幹部36K、兼職人員226元；「歐奇餐飲」內外場正職36K、計時廚助及服務員200元，歡迎有意投入餐飲業的朋友展現最佳的自己，面試中意的職缺。

長照業以「聯承居家」居服員有獎勵性困難加給及假日服務加給，時薪可達650元為最，「獎卿護理展望」260元、「家恩長照」230元、「愛關懷居家」居家督導員月薪可達40K，鼓勵具備居服證照的民眾應徵，不僅能依自身需求安排兼職，也能從工作中獲得助人的成就感。

就服處強調，本週現場徵才活動地點，9月5日在南港站、北投站、內湖站舉辦，9月6日在西門站、景美站舉辦，9月7日在景美站、艋舺站、南港站、信義站舉辦，9月8日在景美站、西門站舉辦，上述活動時間皆為下午2至4時。勞動局篩選之優質廠商，目前皆無發生重大勞資爭議、違反勞動法令且情節重大，或發生無薪假等狀況，求職朋友可放心面試。