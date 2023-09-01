星宇航空開航台北-熊本 10月29日冬季班表起每日一班
星宇航空台北-熊本航線於今（1）日正式熱烈開航，台北－熊本首航班JX846於上午09:43出發，飛往位於日本九州正中心。星宇航空董事長張國煒及執行長翟健華也赴熊本機場主持日本傳統開幕儀式「樽酒 鏡開き」，星宇航空成為第一家定期飛航熊本的國籍航空，甫開航首日，即宣布原訂每週5班，自10月29日冬季班表起增為每日一班，天天飛航水與火之國。
星宇航空首班JX846於當地時間下午12:58抵達阿蘇熊本機場，由超人氣吉祥物「熊本熊」熱情迎接；星宇航空董事長張國煒及執行長翟健華也赴熊本機場主持日本傳統開幕儀式「樽酒 鏡開き」，邀請熊本縣廳—蒲島郁夫知事及阿蘇熊本機場—山川秀明社長一同共襄盛舉，與熊本-台北首航班JX847旅客共同慶祝重要時刻，並祈求未來每一趟旅程的平安與順利。
星宇航空執行長翟健華表示，「星宇航空繼福岡之後，於九州開闢第二個航點—熊本。熊本富有壯麗的自然美景與多彩的傳統文化，更是日本半導體產業重要聚落。其位於九州中心點，地理位置十分便利，星宇航空將於10/29冬季班表起，由每週五班增為天天飛航，無論目的為洽公或旅遊的旅客皆能搭乘星宇航空班機，前往熊本享受當地熱情如火的魅力。」
星宇航空特別致贈每一位搭乘JX846 首航班的旅客來自熊本的高端保養品品牌「朵茉麗蔻保養套組」及「熊本熊玩偶」。人手一隻超級卡哇伊的「熊本熊玩偶」，讓旅客帶著它至熊本各地名場景擺拍，吸睛力十足！首航現場亦舉辦俏皮的擲骰子互動遊戲，多款熊本熊的可愛獎項，讓幸運的首航旅客帶回家。
為歡慶熊本開航，星宇航空與統一超商聯名再續好評，推出一系列日系美食；另外，熊本為星宇航空第七個日本航點，目前亦飛航東京、大阪、福岡、沖繩、札幌、仙台，熊本開航初期每週五班，以A321neo機型執飛，配置兩艙等共188席座位，商務艙8席、經濟艙180席。快搭乘星宇航空體驗最新航點的魅力，來一場貫穿九州玩透透的深度旅遊。
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