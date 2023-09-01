房市不怕鬼？台中這一區受首購族青睞居全國第2

六都今年8月的買賣移轉棟數揭曉！台灣房屋集團趨勢中心觀察，現在是農曆七月，隨著政府祭出打炒房政策，預售屋買氣冷，帶動成屋市場買氣，其中台中交屋潮仍踴躍，尤其是海線及屯區，頗受首購族青睞，又以太平區買氣旺，月增113.9%，名列全國第二名，創當地近58個月新高。

六都統計今年8月的買賣移轉棟數，合計2萬202棟，月增1.6%，年增5.5%，是繼今年2月後，睽違半年再創年月雙增好表現；其中台中4095棟，月增5.5%，年增1.7%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，現在雖是傳統的農曆七月，但8月移轉反映的是一、兩個月前的交易；隨著平均地權條例新制今年七月上路，預售屋的轉手彈性限縮，讓不少民眾轉向中古市場購屋，也帶動成屋市場的買氣；加上台中、台南的交屋潮仍踴躍，使8月都會區整體的買賣移轉量，繳出年月雙增的佳績。

張旭嵐指出，對照去年同期，今年7月與8月的交易量，連續兩個月收紅，加上8月1號起新青年安心成家房貸上路，拉抬自住客的購屋意願，對房市有推波助瀾之效，特別是符合首購族需求的低總價中古屋，以及相對平價的蛋白區，買氣可望持續走揚。在「自住出手」的情況下，下半年的房市展望，預料會愈來愈溫和，全年全國量能有望守住29萬棟關卡。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，台中相對平價的海線及屯區，頗受首購族青睞，交易表現穩定，為台中買氣奠定厚實基礎，且北屯、太平近期亦有大量新案完工，單單太平就有「陞霖太美」、「櫻花恰恰好」、「澄石學而」等重案陸續交屋，使當地的買賣移轉量來到601棟的近58個月新高，助威台中開出吸睛紅盤。