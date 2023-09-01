中油舉辦企業誠信論壇 從廉安工安透明誠信到永續經營

台灣中油今（1）日於煉製事業部宏南活動中心舉辦「112年度企業誠信論壇」，邀請法務部廉政署副署長沈鳳樑、臺灣橋頭地方檢察署檢察長張春暉、高雄市政府勞工局局長周登春、臺灣南投地方檢察署檢察長黃元冠、台灣透明組織協會副理事長葉一璋、台灣標竿企業台灣塑膠工業公司副總經理黃建元等人，以及在地60多家企業共同參與，共同就工安管理與國際趨勢、誠信治理與企業法遵進行跨域交流對話，期能公私協力致力永續經營。

中油董事長李順欽致詞表示，台灣中油致力「廉安、工安、環安、資安」等「四安」，最重要的就是誠信正直、法遵透明，安全營運、永續發展，今年的工安週即以「本質安全、預知保養、智能防災」為主題，希望在本質安全的架構下，縝密風險控管，並逐步導入智慧化、電子化科技，以強化設備維護以及整體工安管理，減少人為疏失的可能。

法務部廉政署副署長沈鳳樑致詞表示，廉政署積極與各單位舉辦「企業誠信論壇」，111年起試辦「企業服務廉政平臺」，最重要的目的是擴大企業服務的觸角，希望透過公私部門深化交流及跨域合作，攜手營造廉能優質投資環境，提升國家清廉程度的正面評價，促進國家與企業的永續發展。

今日的活動同時邀請臺灣橋頭地方檢察署檢察長張春暉分享「圖利與便民區辨」，並邀請台灣塑膠工業公司組長林明德分享「如何形塑以誠信為本之工安文化」；「ESG鼎立企業永續論壇」由台灣透明組織協會副理事長葉一璋主持，邀請臺灣南投地方檢察署檢察長黃元冠、高雄市政府勞工局勞動檢查處處長郭清吉、台灣塑膠工業公司副總經理黃建元、台灣中油煉製事業部執行長許晋榮等產官學專家學者，就工安管理、誠信治理等議題進行意見交流分享，齊力善盡企業社會責任及落實誠信經營。