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中正大學運用生物及奈米科技 研發防疫天花板

中央社／ 嘉義市1日電

中正大學團隊成功開發具有抗菌及防疫效能天花板，可廣泛應用在醫療院所及野戰醫院手術房，更可裝設在一般建築打造健康環境，並獲經濟部「科研成果價值創造計畫」認可補助。

中正大學今天發布新聞稿表示，理學院院長陳建易運用生物科技與奈米科技合成的奈米氧化鋅，添加在傳統的建築材料中，開發「新世代多功能環保防疫綠能生物水泥天花板」。

陳建易說，防疫天花板在白色念珠菌、金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、大腸桿菌及黴菌中巴西麴菌等多個致病菌種與發黴測試，抗菌、抗發黴功能達到99%。另外，對抗H1N1流感病毒、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒的效用，尚在實驗中。

陳建易強調，防疫天花板不僅可廣泛應用在醫療院所、緊急醫療安置場所及野戰醫院手術房，未來也能安裝在一般建築，為民眾打造健康居住環境。研究成果也獲得今年經濟部「科研成果價值創造計畫」認可補助新台幣1500萬。

陳建易指出，目前建材還在申請環保標章，待通過申請後，將與廠商合作量產商品。未來期望與醫療院所合作，提供抗菌防疫天花板，大幅減少醫者與病患在醫療空間接觸感染的機率。

手術 經濟部

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