六都8月交易量年月雙增！台南爆大量創同期新高

六都地政局今（1）日發布8月買賣移轉棟數，共20,202棟，月增1.6%、年增5.5%，是繼今年2月後，睽違半年再創年月雙增好表現的月份，其中台南、台中受惠交屋潮帶動，皆繳出年月雙增的好成績，台南8月移轉棟數更創下近25個月新高、同期新高紀錄。

六都8月買賣移轉棟數，台北市共2,135棟，月減5.9%、年減4.5%；新北市共4,774棟，月減2.4%、年增6.8%；桃園市共3,632棟，月減5.8%、年增4.3%；台中市共4,095棟，月增5.5%、年增1.7%；台南市共2,510棟，月增36.9%、年增24.4%；高雄市共3,056棟，月減2.9%、年增4.5%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，現在雖是傳統的農曆七月，但8月移轉反映的是一、兩個月前的交易；隨著平均地權條例新制實施，預售屋的轉手彈性限縮，讓不少民眾轉向中古市場購屋，也帶動成屋市場的買氣；加上台中、台南的交屋潮仍踴躍，使8月都會區整體的買賣移轉量，繳出年月雙增的佳績。

張旭嵐指出，對照去年同期，今年7月與8月的交易量，連續兩個月收紅，加上8月1號起新青年安心成家房貸上路，拉抬自住客的購屋意願，對房市有推波助瀾之效，特別是符合首購族需求的低總價中古屋，以及相對平價的蛋白區，買氣可望持續走揚。在「自住出手」的情況下，下半年的房市展望，預料會愈來愈溫和，全年全國量能有望守住29萬棟關卡。

8月都會區買氣亮眼，台南與台中可說是兩大功臣，尤其台南今年8月買賣移轉達2,510棟，不僅創下近25個月新高，更是縣市合併後的8月同期最高紀錄。

台灣房屋台南文元加盟店店東黃也豪表示，近期包括北區、安南、新化、仁德等地，都有指標案完工，在交屋潮遍地開花的帶動下，本月的量能也大幅衝高。其中北區近來就有總戶數逾500戶的「遠雄北府苑」，以及量體超過160戶的「成大寶仁」等大案陸續交屋，使量能翻倍成長突破400棟大關，力壓東區、安南、安平等交易熱區的前三名常勝軍，空降本月台南各區的最熱賣冠軍寶座。