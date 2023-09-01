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TOYOTA、LEXUS 拿下8月銷售冠軍 9月國內車市更精彩

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
商用車TOWN ACE本月還推出40萬元零利率優惠，減輕小生意人的負擔。TOYOTA提供
商用車TOWN ACE本月還推出40萬元零利率優惠，減輕小生意人的負擔。TOYOTA提供

8月國內車新車銷售雖然遇到國內傳統民俗月，LEXUS 8月掛牌衝出最佳成績單，共銷售1,834台連續七個月穩居豪華車市場第一名的寶座。至於國內8月及累計前八個銷售龍頭寶座則由TOYOTA穩穩握在手上。9月擺脫民俗月後，各家推出新策略，TOYOTA輕休旅YARiS CROSS，國產第一台NISSAN X-TRAIL輕油電車將問世，國內車市9月銷售更是可期。

8月新車銷售台數為3.5萬台，比去年同還成長2.9%，因受到民俗月影響，月減16.4%；TOYOTA銷售遙遙領先所有車廠維持第一名，銷售9,876台，比去年還成長8.5%，HONDA第2名，銷售台數為2170台，年增率5.3%；第3名為FORD銷售台數為1,945台。

根據市場銷售概況，TOYOTA品牌有四款車囊括各級距銷售第一，成為火紅TOP級車款；首先深受年輕人喜歡的小型休旅車Corolla Cross賣出3,079台，進口休旅車RAV4就算是缺車還是賣出1,825台，最引起市場注意，TOYOTA的商用車TOWNACE銷售一路開紅盤，8月再賣出 1354台，另外，轎車的Altis售1,196台。

TOYOTA下個月的銷售更值得期待，已經宣布即將推出全新TOYOTA輕休旅YARiS CROSS汰舊換新預購價67.5萬元起 ，目前全面預售中，這款車是車界公認很適合成為年輕人「人生當中第一台車」，有望成為新時代國民車；另外針對熱銷的商用車TOWN ACE還推出40萬元零利率優惠，讓許多考量成本的創業小頭家可以更有信心進場買車及換車。

累計前八個月的新車市場銷售台數達31.26萬台，年增率13.4%，TOYOTA售出8.27萬台，年增率1.8%，豪華車品牌LEXUS受惠於今年新車到港數量增加，銷售台數座穩第2名，為2.22萬台，年增率達71.2%，第3名為HONDA、第4名為BENZ，第5名為FORD，三陽車代理的HYUNDAI銷售在今年表現相當亮眼，排名衝到第6名。

Lexus品牌8月份以1,834台的成績，穩居豪華車市場龍頭寶座，蟬聯7個月豪華車市場銷售冠軍，雖然前月比僅52.4%，但去年同期比仍高達159%，在中大型豪華房車、豪華休旅車持續表現出色，高居8月及年度累計No.1！

ES車系8月登錄209台，1~8月累計2,445台，遠勝其他同級競爭對手，佔中大型豪華房車市場38.5%；LEXUS休旅車系8月合計登錄1,579台，其中NX車系單月掛牌近750台，今年累積登錄10,004台，為單一車系的No.1；RX車系8月登錄442台，全年累計4,615台，為中大型豪華休旅車級距當中最熱銷的車款；UX車系8月登錄371台，全年累計販賣3,954台，為小型豪華休旅車級距當中最受顧客青睞的車款。

Lexus感謝廣大消費者的信賴，1-8月份累計登錄台數達22,281台，突破去年全年19,327台，創下歷史新高。Lexus將持續提供卓越且悉心款待的服務品質，帶給每位車主最尊榮的待遇。

裕隆集團迎接國產第一台NISSAN X-TRAIL輕油電車下線掛牌，與裕隆長久重要合作夥伴日產汽車、協力廠、經銷商等一同見證，為裕隆集團迎向未來移動服務「全域移動、智慧啟動」寫下嶄新的里程碑，新車預計在9月正式發表。

裕隆集團迎接國產第一台NISSAN X-TRAIL輕油電車下線掛牌，本月將正式發表上市。黃淑惠攝
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NX車系 8月掛牌再次勇奪單一車系No.1 。LEXUS提供
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TOYOTA全新輕休旅車YARiS CROSS於全球首發後即受台灣消費者熱烈討論與關注。TOYOTA提供
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新車銷售 車市

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