買家轉進中古屋！五都8月買賣移轉首見年月雙增

台北、桃園、台中、台南及高雄8月買賣移轉棟數出爐，五都合計15,428棟，月增3%，年增5%，為今年首度出現年月雙增。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，平均地權條例新制實施，預售屋的轉手彈性限縮，讓不少民眾轉向中古市場購屋，也帶動成屋市場的買氣；加上台中、台南的交屋潮踴躍，使8月買賣移轉量，繳出今年首見年月雙增佳績。

根據台灣房屋統計，台北8月移轉2,135棟，月減5.9%，年減4.5%；桃園3,652棟，月減5.8%，年增4.3%；台中4,095棟，月增5.5%，年增1.7%；台南2,510棟，月增36.9%，年增24.4%；高雄3,056棟，月減2.9%，年增4.5%。

張旭嵐並指出，對照去年同期，今年7月與8月的交易量能，連續兩個月收紅，加上8月1號起新青年安心成家房貸上路，拉抬自住客的購屋意願，對房市有推波助瀾之效，特別是符合首購族需求的低總價中古屋，以及相對平價的蛋白區，買氣可望持續走揚在「自住出手」的情況下，下半年的房市展望，預料會愈來愈溫和，有望守住29萬棟關卡。

8月都會區買氣亮眼，台南買賣移轉達2,510棟，不僅創下近25個月新高，更是縣市合併後的8月同期最高紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，台中8月也繳出年月雙增的好成績。台中相對平價的海線及屯區，頗受首購族青睞，交易表現穩定，為台中買氣奠定厚實基礎，且北屯、太平近期亦有大量新案完工，單單太平就有「陞霖太美」、「櫻花恰恰好」、「澄石學而」等重案陸續交屋，使當地的買賣移轉量來到601棟的近59個月新高，助威台中開出亮眼紅盤。