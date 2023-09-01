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不怕民俗月！8月車市仍強勁 但進口車稍歇

經濟日報／ 記者邱馨儀／即時報導

8月份雖然進入傳統民俗月淡季，但總市場達35,421台，較上月減少16.4%，但較去年增加2.9%，不過隨著國人消費觀念改變，及各車廠促銷策略成功下，市場買氣持續暢旺。

累計今年前八月總市場登錄台數312,637台，已較去年同期增加13%，為近18年來同期新高，市場登錄表現持續優於預期。在此之前2005年前六月為361,859台、2017年前八月295,129台為之前的次高。

龍頭車廠和泰車（2207）指出，展望9月，雖然國際經濟情勢仍充滿不確定性，以及半個月的民俗月，但因為市場眾所囑目的多款小型 SUV 陸續推出，應可進一步炒熱市場買氣，預估9月份全月總市場可達35,000台左右，比去年9月稍減2%。

和泰汽車的 TOYOTA 與 LEXUS 品牌在8月份整體登錄台數達11,710台，年增14.2%，合計市占率33.1%。

其中 TOYOTA 旗下主力車款表現突出，市場前五大熱銷車款，TOYOTA 占了前四大，COROLLA CROSS 單月領牌數3,079台，持續蟬聯全車種及休旅車的銷售冠軍。

進口 SUV 霸主 RAV4 領牌來到1,825台，持續站穩進口車銷售第一的位置。

輕型商用車 TOWN ACE 亦持續創下連霸紀錄，全月領牌來到1,354台，仍是台灣小頭家的最愛。

此外8月進口車台數減少，市占率降到47.1%，較去年同期仍增加4.5%，但較上月已衰退17.8%。Lexus 8月登錄1,834台，年增58.9%，佔有率24.3%。

豪華車部分8月登錄7,556台，年減2.9%，總市場佔比21.3%， Lexus 8月份登錄1,834台，去年比158.9%，自2月以來，連續七個月站上高級車銷售第一。

進口車 買氣

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