快訊

侯友宜見面破冰換來郭台銘突襲參選 整合咖啡只剩苦澀

陸醫療反腐逮上萬人 罕見抓退休諸侯預告政治風暴將至

海葵轉中颱！新北堤外停車場晚上7時起只出不進

台南首個危老建案上樑 霸氣董座喊：要蓋地標

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台南「荷久暻」鄰近商60重劃區與5大商圈。圖／業者提供
台南「荷久暻」鄰近商60重劃區與5大商圈。圖／業者提供

台南市東區開發早，商業、生活機能便利，但老屋眾多，亟待都更蛻變市容。上曜集團（1316）旗下子公司永捷創新（4714）3年前推出台南首個危老重建案長榮泰山」與安南區的預售案「荷久暻」，近日舉行上樑典禮。

上曜集團董事長張祐銘表示，雖遇疫情、缺工缺料導致間歇性停工衝擊，公司克服萬難，兩案仍預計於明年第1季開始完工交屋，屆時都將成為在地的新地標。

「長榮泰山」位於台南東區長榮路二段巷內，區段屬成大生活圈，規畫地上10樓、地下1樓，共54戶，2-3房22-46坪，主打小坪數、高規格的豪宅配備，訴求耐震7級，媲美高鐵、核電廠等級。

另建商延長保固期，將防水及地壁磚保固從業界規範的1年延長至5年，結構體保固從15年延長至25年。該案2020上半年一推出便受消費者喜愛，1個月完銷，在疫情期間創下銷售奇蹟。

「荷久暻」位於安南區義吉街86巷，地上15樓、地下2樓，規劃3房36-46坪，共68戶，鄰近商60重劃區，具百貨、飯店、商場開發議題，加上萬坪都會森林公園，戶戶邊間、精品建材規劃，吸引自住和置產客青睞。

上曜集團旗下子公司近年積極投入危老重建案開發，張祐銘表示，公司目前有10個危老重建案正如火如荼計畫開發中，未來將陸續開案，標榜專賣台南市區核心地段的精品宅。

台南「長榮泰山」預計明年第1季完工交屋，區段附近多為5層樓的透天，建案將成為在地的大樓地標。圖／業者提供
台南「長榮泰山」預計明年第1季完工交屋，區段附近多為5層樓的透天，建案將成為在地的大樓地標。圖／業者提供

長榮 建案

延伸閱讀

台南登革熱累計破3千例 羅一鈞再度視察防治

台中謎之地標！從小卡拉OK到金碧輝煌的「金錢豹」

中職／高孝儀9局致勝二壘打 「轉世龍」首度6連勝

場域改造、整合資源 台北101成台灣當代文明地標

相關新聞

打炒房重手變軟手？台南8月移轉月增36%創新高

高雄、台南今天公布8月買賣移轉棟數，高雄較上月小減3%、90棟，台南則是大增36%，創下25個月新高，也是縣市合併後同期...

華航全面優化行李服務 預購超額行李最高調降逾三成

全球旅運市場持續暢旺，中華航空（2610）今 (1) 日宣布全面優化行李服務，即日起搭乘華航/華信國際線班機超額行李費率...

阿公阿嬤心願將成真！公辦都更7599半年10案通過第一階段

距離住新家邁進一大步。公辦都更7599專案計畫自今年3月推出，截至今(2023)年8月31日，已有十案通過第一階段審查，...

新光鋼首屆永續供應商交流大會 30餘家長期配合供應商夥伴熱烈參與

新光鋼鐵8月30日上午在台北喜來登大飯店，舉行首屆永續供應商交流大會，共有30餘家長期配合的供應商夥伴熱烈參與，交流ES...

峻豐儀器攜手德上 助公路總局漢堡車轍試驗通過 TAF 評鑑

為全國柏油公路安全把關，儀器界跨產官學合作成功！峻豐儀器攜手德上企業，協助交通部公路總局材料試驗所「漢堡車轍試驗」成功通...

智慧農漁畜暨冷鏈四展8/31-9/2重磅登場 加速推進全球

2023台灣智慧農業周暨台灣國際海洋暨漁業產業展於8月31日至9月2日假南港展覽館一館一樓重磅登場，主辦單位貿有展覽公司...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦