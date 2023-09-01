台南首個危老建案上樑 霸氣董座喊：要蓋地標
台南市東區開發早，商業、生活機能便利，但老屋眾多，亟待都更蛻變市容。上曜集團（1316）旗下子公司永捷創新（4714）3年前推出台南首個危老重建案「長榮泰山」與安南區的預售案「荷久暻」，近日舉行上樑典禮。
上曜集團董事長張祐銘表示，雖遇疫情、缺工缺料導致間歇性停工衝擊，公司克服萬難，兩案仍預計於明年第1季開始完工交屋，屆時都將成為在地的新地標。
「長榮泰山」位於台南東區長榮路二段巷內，區段屬成大生活圈，規畫地上10樓、地下1樓，共54戶，2-3房22-46坪，主打小坪數、高規格的豪宅配備，訴求耐震7級，媲美高鐵、核電廠等級。
另建商延長保固期，將防水及地壁磚保固從業界規範的1年延長至5年，結構體保固從15年延長至25年。該案2020上半年一推出便受消費者喜愛，1個月完銷，在疫情期間創下銷售奇蹟。
「荷久暻」位於安南區義吉街86巷，地上15樓、地下2樓，規劃3房36-46坪，共68戶，鄰近商60重劃區，具百貨、飯店、商場開發議題，加上萬坪都會森林公園，戶戶邊間、精品建材規劃，吸引自住和置產客青睞。
上曜集團旗下子公司近年積極投入危老重建案開發，張祐銘表示，公司目前有10個危老重建案正如火如荼計畫開發中，未來將陸續開案，標榜專賣台南市區核心地段的精品宅。
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