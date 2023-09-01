遊澳門享大禮 長榮航空大旅行家推超值澳門機加酒送千元大禮包

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追求刺激活動的旅客，可至澳門塔嘗試經典「笨豬跳」，體驗從233公尺高空平台縱身一躍，隨後將以每小時200公里高速體驗自由下墜的快感及360度美景環繞的空中漫步，憑長榮航空紙本式登機證，可享澳門塔門票8折優惠，加碼再送澳門旅遊塔紀念杯乙個，高塔上的國際料理、正宗粵菜、法式甜點及精緻下午茶，也讓饕客能滿足視覺味覺雙享受。

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