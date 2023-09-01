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遊澳門享大禮 長榮航空大旅行家推超值澳門機加酒送千元大禮包

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
長榮航空攜手雄獅、百威、可樂、易飛網、東南、喜鴻、易遊網、溫馨等八家旅行社共同推出「長榮大旅行家—澳門機＋酒產品」。長榮航空提供
長榮航空攜手雄獅、百威、可樂、易飛網、東南、喜鴻、易遊網、溫馨等八家旅行社共同推出「長榮大旅行家—澳門機＋酒產品」。長榮航空提供

長榮航空（2618）攜手雄獅（2731）、百威、可樂、易飛網、東南、喜鴻、易遊網、溫馨等八家旅行社共同推出「長榮大旅行家—澳門機＋酒產品」，搭乘長榮航空桃園-澳門、高雄-澳門航班，入住精選的22家五星級酒店，盡享空中及住宿的雙重奢華，11月30日前出發加碼再送千元大禮包，出示登機證還可享多重好康，優惠資訊請上活動官網查詢：https://event-1.7to.com.tw/2023evaair_macao/

於11月30日前出發的旅客可拿千元大禮包，內含每人澳門幣200元餐飲抵用劵，可用在澳娛綜合度假股份有限公司、銀河娛樂集團、金沙中國、美高梅中國控股有限公司、永利澳門有限公司、新濠博亞娛樂等六大知名休閒企業旗下酒店。

暢遊澳門期間，出示長榮航空登機證好處多多。即日起至2023年12月31日，憑長榮航空紙本式登機證購買澳門teamLab超自然空間門票享有最低八折優惠，而澳門銀河綜合度假城特別提供限量專屬優惠，飛抵澳門七日內可憑紙本登機證正本至指定地點兌換餐飲折價券及免費贈禮等總價值達澳門400元的獨家禮遇，此外，成功完成登記「銀河致尚」微信小程序會員，可享澳門幣2,888元大禮包，內含spa抵用券、購物及餐飲優惠券等。

追求刺激活動的旅客，可至澳門塔嘗試經典「笨豬跳」，體驗從233公尺高空平台縱身一躍，隨後將以每小時200公里高速體驗自由下墜的快感及360度美景環繞的空中漫步，憑長榮航空紙本式登機證，可享澳門塔門票8折優惠，加碼再送澳門旅遊塔紀念杯乙個，高塔上的國際料理、正宗粵菜、法式甜點及精緻下午茶，也讓饕客能滿足視覺味覺雙享受。

「富比士旅遊指南」被譽為酒店界的奧斯卡，在其2023星級榜單上，澳門共有22家酒店榮獲五星殊榮，是全球擁有最多五星級酒店的城市，邀請旅客搭乘長榮航空每天兩班桃園-澳門、及每週兩班高雄-澳門航班，前往澳門體驗無限精彩。

長榮航空 澳門 登機證

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