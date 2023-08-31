博客來99嗨購節登場 全場23折起

迎接下半年首波電商大檔，博客來9月1日至9月10日起祭出「99嗨購節」，掌握必敗攻略，有買、有玩、優惠拿不完。今年並特別開立「歡聚買這更好玩」專區，嚴選超值多入組，最低23折起。物價通膨滿足民眾省荷包心理，規畫「99特殺區」限時銅板價搶便宜，包含綜合維他命發泡錠、沖泡飲品等眾多商品都只要99元起。另外，鎖定中秋送禮商機，攜手星巴克、微熱山丘、L'OCCITANE歐舒丹、HITACHI 日立等10大品牌，推出「大牌來歡聚」最低6折起。

博客來首度推出LINE官方帳號玩「99好友幸運扭蛋」活動，加入好友可於10天活動期，每日玩一次扭蛋，最高可獲得200元E-Coupon。一系列的好康包含9月1日至9月6日全站單筆消費滿1,500元，登記送「檸檬大叔」99元購買券限量1,000名；9月7日至9月8日逢「會員日」全站結帳滿千再88折，滿2,000元再送200元E-Coupon，滿5,000元加碼5%OPEN POINT 每人上限500點。9月10日前，7-ELEVEN取貨不限金額，登記送CITY CAFÉ大杯冰拿鐵，限量10,000名。

此外，9月2日、9月9日、9月10日《週六OPEN POINT Day》，會員分級最高回饋8%OPEN POINT，每人上限300點，限量5,000名。「99嗨購節」並搭配21家銀行支付，消費最高享10%回饋。