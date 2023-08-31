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成功留住航商 港務公司與南韓最大航商韓新遠洋續約20年

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
台灣港務公司高雄分公司總經理王錦榮(右2)與韓新遠洋公司副總裁金新(左2)簽署高雄港76、77、78號碼頭15+5年長約。由台灣港務公司董事長李賢義(右1)與HMM公司CEO金京倍(左1)共同見證。台灣港務公司提供
台灣港務公司高雄分公司總經理王錦榮(右2)與韓新遠洋公司副總裁金新(左2)簽署高雄港76、77、78號碼頭15+5年長約。由台灣港務公司董事長李賢義(右1)與HMM公司CEO金京倍(左1)共同見證。台灣港務公司提供

台灣港務公司為鞏固高雄港貨櫃裝卸量及維持樞紐港地位，積極招商，繼去年1月與萬海（2615）公司簽署高雄港79-81號碼頭契約後，今年再度成功與南韓籍韓新遠洋公司（HMM Company Limited）達成協議簽訂長達20年長約，韓新遠洋公司將續租用76、77、78號三座貨櫃碼頭。

港務公司表示，外籍航商投資台灣對於高雄港及台灣港群具有重要意義，港務公司特別由董事長李賢義率隊於8月底親赴南韓首爾與韓國第一大航商韓新遠洋公司簽署高雄港76、77、78號貨櫃碼頭租賃契約。

港務公司指出，韓新遠洋公司為宣示持續深耕高雄港作為亞太地區營運中心的企圖心，預計於十年內投資金額逾1.2億美元以上，進行櫃場改建及機具購置，並同步規劃發展全球海運市場，提供更綿密及優質的服務網絡。

港務公司為順應船舶大型化趨勢，除持續提升碼頭設施及優質服務，也將啟動進行77-78號碼頭浚深改建工程，配合碼頭水深加深至17米後，可供2.4萬TEU（20呎貨櫃）超大型貨櫃輪靠泊裝卸。

韓新遠洋公司自1996年起長期經營高雄港專用貨櫃碼頭，持續引進新船優化船隊，自2010年起陸續營運12艘2.4萬TEU超大型貨櫃輪，另於2020年4月1日起加入由陽明海運（2609）公司、赫伯羅德航運公司及海洋網聯公司組成的THE聯盟。港務公司期盼藉由此次簽署20年碼頭租賃長約，吸引THE聯盟及韓新遠洋公司貨櫃船定期到靠及開闢新航線及轉口貨源。

港務公司強調，將會持續配合各航商需求，提供優質的服務及友善的經營環境，攜手共創亮麗的營運績效。

碼頭 南韓

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