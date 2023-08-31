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持續進行機隊更新…華航747-400F貨機陸續除役 今公告出售2架

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航747-400F貨機是華航集團從今年開始陸續除役，今天公告出售2架，交易總金額不超過美金5,000萬元。華航波音747-400F貨機示意圖。本報資料照片
華航747-400F貨機是華航集團從今年開始陸續除役，今天公告出售2架，交易總金額不超過美金5,000萬元。華航波音747-400F貨機示意圖。本報資料照片

華航（2610）747-400F貨機是華航集團從今年開始陸續除役，今天公告出售2架，交易總金額不超過美金5,000萬元，賣給FLUGFELAGID ATLANTA EHF (AIR ATLANTA ICELANDIC) ，預計處分利益不超過美金728萬元，折算台幣為2.32億元。

華航持續進行機隊更新計畫，董事會通過再出售2架之後，華航747-400F貨運機隊還有13架。華航也引進更有競爭力省油機型777F貨機，加上年底777F新機加入後，777F機隊將達7架，全球航空運市場的競爭力不變。

2021年起陸續引進區域線主力機種A321neo，主要用於取代737-800客機，目前A321neo已交機10架，總計24架預計2026年交機完畢。

華航也已訂購 24 架 787 客機，其中 6 架為大運量的 787-10 機型，787 機隊主要將汰換 A330 客機，將彈性派飛長程、中程與區域短程航線，預計 2025 年至 2028 年交機。

華航目前長程線主力機種為 10 架 777-300ER 及 14 架 A350-900，為因應疫後快速成長的旅運市場，今年第4季預計新增 1 架 A350-900 租機，最快 2024 年第1季加入營運，並將視市場狀況增加租機，擴充機隊運能。

下一階段將啟動新世代長程客機更新計畫，依營運需求及市場狀況評估機隊數量及引進時程，包括波音777X最新型客機、空中巴士A350-1000客機等皆為考量之候選機型。

航空貨運是華航重要營收來源，在三年的疫情期間更成為全公司的英雄機隊，回憶3年前的5月，因為當時有一堆原本要搭機腹載貨到北美、歐洲，因為客運大量停飛，一夕間全部走不了，當時全球航空運價價格急速飆漲，有些人有錢還找不到艙位，華航默默成為國內許多產業的救難英雄。

華航18架747機隊火力全開，把周轉率發揮到最大效益，客戶為了加快速度，飛機還沒有降落到桃園機場，準備出口的貨都已在停機坪旁等著，飛機降落後立即火速把貨送上飛機，分秒必爭加快貨機作業時間，這18架空中皇后，現在開始退休。

華航 波音

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