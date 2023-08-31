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燁輝開盤9月上漲1000元 強調終端需求日日向好

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

主力單軋廠燁輝（2023）31日開漲盤，9月內銷鍍鋅、烤漆鋼材每公噸調高1000元，10月外銷盤漲30美元，並認為鋼市景氣雨過天晴，「終端需求日日向好」，最壞情況逐步過去，鋼市腳步日趨穩健。

燁輝發言人田文中表示，近期台灣鋼市心態略顯保守，但景氣已經雨過天晴，信心正逐漸恢復，終端需求日日向好，加上主力大廠針對9月陸續開出漲盤，未來迎接第4季國際鋼價穩健走揚，適當調漲鋼價，有望增進客戶建立庫存信心。

總體經濟方面，大陸執行粗鋼平控政策，以粗鋼產量全年不超過去年為目標。上半年大陸鋼廠超額生產，勢必加大力道限制第4季產量，以制約鋼材出口。

尤其時序將進入「金九銀十」相對旺季，疊加內需政策利多頻頻出台、人民幣貶值等有利出口與早先風災過後的重建需求等因素，因此大陸鋼市將呈現「國內經濟恢復向好、利好政策不斷出台、平控政策接續落實、市場供需趨於穩定」的格局。

燁輝 鋼價

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