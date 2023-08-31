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無人機碳纖維複合材料廠商投資1億 將進駐南科嘉義園區

中央社／ 嘉義縣31日電

國家中山科學研究院無人飛行載具生產合作夥伴碳基科技公司，將進駐南科嘉義園區，預計投資新台幣1億元研發生產碳纖維複合材料零組件，應用於無人機機身、航太零件及電動巴士零組件。

國家科學及技術委員會近日召開科學園區審議會第10次會議核准碳基科技公司於南科嘉義園區設廠，投資金額為1億元。

南部科學園區管理局發布新聞表示，碳基科技於民國96年成立，主要從事複合材料、無人飛行載具機體及系統之研發與製造，為台灣投入無人載具產業之先驅，目前為國家中山科學研究院無人飛行載具的主要生產合作夥伴。

南部科學園區管理局指出，碳基科技進駐南科嘉義園區後，將提供高品質碳纖維複合材料之零組件製造及研發，以滿足市場需求，並帶動相關產業發展。

配合國內軍用及電動巴士之市場需求，碳基科技副總經理李康嗣表示，將在嘉義科學園區設置占地3000坪廠房，預計分2期建廠，第1期先建置無人載具生產線，第2期則發展碳纖維複合材料工業級相關產品，除了航空科技、無人載具應用之外，更將試製車用零件，如輕量化且高耐用的車身底座、車框、電池等。

嘉義科學園區位於嘉義縣太保市，111年1月行政院核定設置，並於今年5月動土並提供廠商同步建廠，總面積88公頃，緊鄰嘉義高鐵特定區、故宮南院、嘉義縣治特區及嘉義長庚紀念醫院，周邊住商休閒生活機能豐富。

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