唐鳳出席亞太網路治理論壇 成功爭取明年在台主辦

數位發展部長唐鳳於今(31)日線上出席「亞太區域網路治理論壇」(Asia Pacific Regional Internet Governance Forum,APrIGF),分享我國網際網路治理方向與成果,以及如何面對伴隨新興科技而來的挑戰。她表示,在數位部積極爭取下,已經確認明年APrIGF將在台北舉行,期盼藉由此平台聚集群眾智慧,結合全球民主網絡,共同探討互惠合作的途徑。

數位部指出,2023年「亞太區域網路治理論壇」於8月29日至31日在澳洲布里斯本舉行,結合線上與實體會議,大會主題為「新興科技-亞太地區準備好邁入下一階段的網路世代了嗎?」(Emerging Technologies –Is Asia Pacific Ready for the Next Phase of the Internet?)。唐鳳部長受邀以視訊方式參與「網路分裂是否是未來趨勢?我們該如何面對?」(Is fragmentation the future of the Internet and How Can We Resist?)議題座談。

唐鳳表示,網路分裂具有多個面向,因使用者所在地之法律規範、文化差異、技術落差或語言障礙而有不同的理解。但無論是哪一種形式,在共創未來網際網路樣貌時,皆須凝聚多方智慧、創新和決心以開創新局。而APrIGF作為重要國際論壇,在促進討論、知識分享和政策協調方面,能發揮顯著作用,數位部將持續加強國際連結,促進全球合作,以集體努力應對網路分裂所帶來的挑戰。

唐鳳也以近期我國防止網路詐騙為例,指出數位部透過多方協力機制,進行各項防詐工作,例如DNS RPZ(Response Policy Zone),即是結合法人、業者與公協會所創建的詐騙網址情資通報聯防機制。台灣網路資訊中心(TWNIC)接獲法院裁定、行政機關依法裁處的行政處分,或收到透過緊急案件機制申請的惡意網域時,可立即停止解析,避免民眾連接不法網站,達成快速防詐的目的。

唐鳳說,有關TWNIC「DNS RPZ1.0法院及行政命令攔阻域名清單」、警政署165反詐騙諮詢專線所彙整的「假投資(博弈)網站清單」,以及數位產業署「聲請詐騙網域名稱停止解析網址清單」資料集,都公開於政府資料開放平臺,以便多方參與者接取,即時更新、迅速聯防;人權團體亦可對此進行審視,以強化透明度並促進當責。

「亞太區域網路治理論壇」(APrIGF)自2010年起每年舉辦一次,是聯合國經濟社會理事會「網路治理論壇」(IGF)機制內的區域層級活動,由亞太區域各界參與討論、交流及合作,以提升亞太地區網路治理。該論壇至今已在香港、東京、首爾等多個城市登場,今年經我國積極爭取後,APrIGF正式宣布將由我國主辦明年的「APrIGF 2024」,而這也是繼2016年以來,我國再次成功爭取到APrIGF主辦權,預計於明年8月在台北舉行,屆時期盼各界共襄盛舉。

數位部進一步說明,網路治理是藉由匯集政府、私部門和民間社群等多方利害關係人,依據各自角色職責,共同型塑網際網路演進與發展的過程。網路治理超越國界,數位部將持續出席相關國際會議,分享我國以「全民數位韌性」為核心理念的治理機制,深化我國與民主夥伴的連結合作,構建更開放、包容、安全的數位環境。