商研院餐飲探勘團瞄準泰市場 台業者搶進高端美食商場

疫後觀光泰國復甦動能強勁，為協助台灣餐飲業者拓展海外市場，商研院今（31）日宣布，將於10月30日至11月3日舉辦「泰國曼谷餐飲商機探勘團」，行程包含拜訪泰國曼谷六大高端購物中心以及泰國三大餐飲品牌代理商，活動中更將與泰方企業的高階主管進行面對面交流，助攻台業者進駐泰高端美食商場。

商研院表示，泰國是東協成員國中的第二大經濟體，其經濟規模達到5000多億，超越香港，僅次於印尼。疫情前泰國每年接待超過3000萬觀光客，是泰國主要的經濟成長引擎之一，即便疫情帶來挑戰，泰國市場的活力將會是未來發展的關鍵。

商研院還提到，泰國擁有眾多國際知名的高端購物中心，提供多元的美食文化、豐富的消費體驗和高品質的服務，這些高端購物中心不僅吸引當地富裕階層，更成為觀光客必訪的熱點。隨著疫情後泰國觀光人潮回流的增長趨勢，這片熱情四溢的土地將為台灣業者帶來無限可能商機。

商研院指出，本次「泰國曼谷餐飲商機探勘團」活動將可一次性商洽九家泰國當地頗具規模的餐飲通路與品牌代理業者，我國餐飲業者可藉由本次商洽行程評估進入泰國市場的商機與風險，商洽現場也將安排專業的泰文翻譯人員，協助台灣業者深入洞察市場與商機。另外隨團還安排曼谷精品旅遊服務，體驗五星精品飯店與遊船晚宴。