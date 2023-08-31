路易莎咖啡全力進擊早餐及中秋商機
路易莎咖啡全力進擊早餐市場，目前各店早餐的業績已占全日業績的四成，早餐市場對於路易莎來說是非常重要的營收來源，近來如麥當勞及摩斯等速食連鎖品牌，相繼推出早餐優惠，路易莎今天宣布新策略，全新65元起超值活力早餐9月1日開賣，加1元升級美式，還有11點前「啡」常優惠，咖啡飲品天天第二杯半價。
喚醒精神也「煥」新一整天的好心情，上班族與學生族通勤途中買早餐講究「快節奏」，往往選擇咖啡館或速食店外帶早餐，更要搭配一杯咖啡提提神，路易莎咖啡全力進擊早餐市場，9月1日起推出震撼業界的65元起全新超值活力早餐。瞄準中秋節送禮商機，路易莎咖啡9月6日起推出「中秋獻禮 心意滿滿」，濾掛咖啡組及咖啡豆組中秋禮盒自由配。
推出方案，可以選擇充滿可口奶油香氣的奶油原味貝果或奶油風味吐司，或是路易莎「經典招牌」磚壓麥香火腿起司三明治，還有營養美味的法式鮪魚蔬菜三明治或法式培根蔬菜三明治，銅板價就能獲得一份美味的超值活力早餐及中杯錫蘭紅茶，同時，更加碼推出黑卡會員限定獨享「加1元」就能升級美式黑咖啡
另外值得注意的是，路易莎8月份好友分享日迎來熱烈迴響，路易莎回饋會員不手軟，9月1日起再推出全新黑卡會員專屬優惠，上午11點前咖啡飲品(不含手沖、超越精品咖啡)「天天第二杯半價」，還有11點後點一杯咖啡飲品(不含手沖、超越精品咖啡)再搭配一份蛋糕，蛋糕皆享有9折優惠，路易莎天天有優惠、時時給驚喜，就是邀你每天來路易莎報到。
中秋節即將到來，選擇香濃咖啡以表心意，路易莎咖啡9月6日至9月30日推出「中秋獻禮 心意滿滿」經典濾掛咖啡組及豪華咖啡豆組中秋禮盒，黑金、白金尋豆師或典藏莊園系列或各式風味調性咖啡豆都能自由選自由配(以門市實際庫存為準，部分商品除外)，「經典濾掛組」任選四盒，總價享5折優惠、「豪華咖啡豆組」任選四包半磅咖啡豆，總價享75折，或想要同時擁有濾掛咖啡與咖啡豆就選「精選綜合組」，各任選兩包都能享濾掛5折優惠、半磅咖啡豆享75折優惠，若單筆訂單滿5組(含)以上再享88折。
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