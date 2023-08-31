路易莎咖啡全力進擊早餐及中秋商機

路易莎咖啡全力進擊早餐市場，目前各店早餐的業績已占全日業績的四成，早餐市場對於路易莎來說是非常重要的營收來源，近來如麥當勞及摩斯等速食連鎖品牌，相繼推出早餐優惠，路易莎今天宣布新策略，全新65元起超值活力早餐9月1日開賣，加1元升級美式，還有11點前「啡」常優惠，咖啡飲品天天第二杯半價。

喚醒精神也「煥」新一整天的好心情，上班族與學生族通勤途中買早餐講究「快節奏」，往往選擇咖啡館或速食店外帶早餐，更要搭配一杯咖啡提提神，路易莎咖啡全力進擊早餐市場，9月1日起推出震撼業界的65元起全新超值活力早餐。瞄準中秋節送禮商機，路易莎咖啡9月6日起推出「中秋獻禮 心意滿滿」，濾掛咖啡組及咖啡豆組中秋禮盒自由配。

推出方案，可以選擇充滿可口奶油香氣的奶油原味貝果或奶油風味吐司，或是路易莎「經典招牌」磚壓麥香火腿起司三明治，還有營養美味的法式鮪魚蔬菜三明治或法式培根蔬菜三明治，銅板價就能獲得一份美味的超值活力早餐及中杯錫蘭紅茶，同時，更加碼推出黑卡會員限定獨享「加1元」就能升級美式黑咖啡

另外值得注意的是，路易莎8月份好友分享日迎來熱烈迴響，路易莎回饋會員不手軟，9月1日起再推出全新黑卡會員專屬優惠，上午11點前咖啡飲品(不含手沖、超越精品咖啡)「天天第二杯半價」，還有11點後點一杯咖啡飲品(不含手沖、超越精品咖啡)再搭配一份蛋糕，蛋糕皆享有9折優惠，路易莎天天有優惠、時時給驚喜，就是邀你每天來路易莎報到。