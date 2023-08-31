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大直這條路摘下米其林6顆星 入主進駐6千萬起跳

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導

今日米其林2023年指南出爐，全台共44家一、二與三星餐廳，而米其林餐廳密度最高區域，莫過於豪宅林立的台北市大直重劃區，就有6家餐廳入榜，總共9顆星，住宅平均總價6719萬元、平均每坪單價94.2萬元。大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，高級餐廳眾多的區域，家戶所得也高，在地消費力強。

這次米其林公布的入選名單，台北市中山區樂群三路上有3家，為教父牛排、RAW、Taïrroir 態芮，共6顆星；樂群二路上也有3家，其中「斑泊」是今年新進餐廳。

這兩路段都是大直重劃區商家匯集的地段，不僅餐廳多，還有購物中心、飯店，指標豪宅為「西華富邦」，依據實價資料，近一年平均總價3.2億元，平均單價225萬元，另外「代官山」、「輕井澤」及「帝景水花園」也都是區域知名豪宅。

郎美囡也指出，商家看準大直重劃區的區域特色及高端消費能力，高單價的餐廳、店家紛紛設點於此，特色餐廳多，因此成為米其林摘星最多的地段，不過大直也有房價親民的社區，樂群二路南側的國宅「大直美堤花園」近一年平均成交單價僅6字頭，總價約3千萬上下，也因為價格低許多，成交頗為熱絡。

米其林 重劃區 豪宅

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