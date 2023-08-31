米其林揭曉 大直6家勇奪最強區、入主均價6千萬

米其林2023年指南今天出爐，全台共44家星級餐廳，米其林餐廳密度最高區域，莫過於台北市大直重劃區，有6家餐廳入榜，總共9顆星，能出現這麼多高級餐廳的區域，高級住宅也不少，大直重劃區住宅平均總價6,719萬元、平均單價94.2萬元，在台北市屬於高價地段。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，大直重劃區豪宅林立，平均家戶所得高，在地消費力強，僅1公里長的樂群三路上就有3家米其林餐廳，共奪6星。

這次米其林公布的入選名單，台北市中山區樂群三路上有3家，知名餐廳「Taïrroir 態芮」從2星晉升為3星，樂群二路上也有3家，其中「斑泊」是今年新進餐廳。

郎美囡表示，這兩個路段都是大直重劃區商家匯集的地段，不僅餐廳多，還有購物中心、酒店、飯店，住宅區也有多棟知名豪宅，指標豪宅為「西華富邦」，依據實價資料，西華富邦近一年平均總價3.2億元，平均單價225萬元。

另外「代官山」、「輕井澤」及「帝景水花園」也都是區域知名豪宅，諸多高價社區拉高大直重劃區的平均購屋總價。

住商不動產內湖港墘加盟店店東林書慶分析，大直重劃區鄰近內湖科技園區及松山機場，建商推案多以豪宅、高級住宅為主，吸引許多高端買方置產於此，尤其在內湖科技園區工作的企業主、高階主管會選擇在大直重劃區購屋，除了喜歡環境，也具彰顯身分的象徵。