新青安貸款刺激首購族 四大房仲8月交易量明顯回溫

四大房仲今（31）日發布8月旗下門市交易量，包括永慶房產集團、住商機構及台灣房屋，全面呈現年月雙增，僅中信房屋為月減年增，永慶房產集團全台月增3%、年增34%；住商機構全台月增3.5%、年增25.4%；台灣房屋統計的七都月增7.8%、年增35.9%；中信房屋月減11.3%、年增11.9%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近期經濟數據表現不見起色，而房市政策衝擊已淡化，讓房市回歸供需基本面，市場交易仍以自住與長期置產需求為主力。雖8月適逢民俗月，但民眾看屋量不減，顯示購屋意願仍高，買賣方價格認知逐漸取得共識，促進成交，房市淡季不淡。

永慶房產集團統計8月全台交易量，若與上月相較，台北、新北均持平，其餘四都則小幅月增2-6％，若與去年同期相較，除台北年增27%、新北成長26%、台南年增29%外，其餘四都均成長超過三成。

8月較去年同期明顯成長，陳金萍表示，主要是去年美聯準會升息3碼後，引發市場對全球經濟衰退的預期，加上去年8月上旬兩岸關係轉趨緊張，地緣政治風險增，面對兩岸關係的不確定性，讓市場出現觀望氣氛，房市交易轉淡，交易量基期處於低檔，讓今年8月全台交易量表現大幅優於去年同期。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新青安優貸方案於8月上路，所以本來就有買房需求的自住民眾，便受到新青安的鼓舞，陸續進場購屋，房市呈現「投資收手，自住出手」使下半年交易量逐漸回穩；尤其是低總價的中古屋，以及相對平價的蛋白區，買氣表現更為穩健。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡指出，過往經驗只要有新法上路，交易量多會提前反應，平均地權條例並未重擊7月交易，觀望市場已久的潛在買方對價格形成認知，8月又有優惠房貸挹注，交易可能持續增溫。

中信房屋總經理張世宗分析，目前台灣房市還是以低總價的自住結構當道，而新青安貸款的正式上路，對首購族進入房市確有正向的功效，但無法讓上半年受重挫的交易量大幅回升。政府政策下半年應無太大變動，市場還是價格為王，若買賣雙方能拉近價格歧異，後續房市仍有機會。

至於房價走勢，陳金萍認為，在全球通膨短時間難獲得明顯改善，抗通膨資產仍將獲得青睞，在通膨常態化預期下，房價難有下跌空間，目前看來，房價持平至小幅緩漲，上下波動的狀況仍是目前市場主調。