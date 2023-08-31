旅遊新創KKday旗下rezio看旅客趨勢 民眾最愛這兩時段下單

台灣行程旅遊龍頭、新創KKday旗下rezio預訂系統公布「2023旅遊趨勢暨消費者洞察報告」，KKday協助行程供應業者導入rezio預訂系統以來，全球服務旅客數突破600萬、導入商家超過3,500家、700個地點和1.5萬個體驗。razio數據顯示，民眾最愛午休、睡前下單，平均五天前預訂行程；戶外業者最愛用這套系統解決預訂問題；另外，旅行社同行的套裝行程則是訂單成長冠軍。

rezio分享，本次洞察報告統計來源橫跨2020年至2023上半年疫情間、解封後全球商家與消費者的應用行為，發現「旅行社套裝行程」室2022年訂單成長冠軍、年增幅超過335%，推估因解封後，旅客重啟海外自主旅遊時，會希望降低旅程中的不確定性，更傾向預訂由旅行社所提供的一日遊、導覽行程等包套行程。 「景點與活動票券」則因出票量大，訂單數量及金額穩定。

KKday也發現，「獨特體驗」行程值得關注，針對疫後旅遊，旅客越來越偏好追求更真實、獨特的深度體驗，期待了解當地文化生態及生活方式，包括農村手作、獵人體驗、射箭騎馬、古裝攝影等各類的人氣獨特體驗，也很受到旅客青睞，且全年銷售穩定、不受淡季影響。

探究旅客消費行為，海內外旅客平均提前5天預訂旅遊體驗行程，rezio建議業者至少在旅客出發前三週上架行程至官網，及早向旅客宣傳及販售；最晚預訂的行程類別，則以「景點及活動票券」為主，此類型多為票券商品，旅客傾向出發日前3天內預訂，更有6成旅客選擇在行程當天預訂，凸顯即訂即出、即時出票、24小時數位預訂系統的必要性。