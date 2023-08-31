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旅遊新創KKday旗下rezio看旅客趨勢 民眾最愛這兩時段下單

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
快速出票、即訂即用的電子票券服務在旅遊產業穩定成長。KKday／提供
快速出票、即訂即用的電子票券服務在旅遊產業穩定成長。KKday／提供

台灣行程旅遊龍頭、新創KKday旗下rezio預訂系統公布「2023旅遊趨勢暨消費者洞察報告」，KKday協助行程供應業者導入rezio預訂系統以來，全球服務旅客數突破600萬、導入商家超過3,500家、700個地點和1.5萬個體驗。razio數據顯示，民眾最愛午休、睡前下單，平均五天前預訂行程；戶外業者最愛用這套系統解決預訂問題；另外，旅行社同行的套裝行程則是訂單成長冠軍。

rezio分享，本次洞察報告統計來源橫跨2020年至2023上半年疫情間、解封後全球商家與消費者的應用行為，發現「旅行社套裝行程」室2022年訂單成長冠軍、年增幅超過335%，推估因解封後，旅客重啟海外自主旅遊時，會希望降低旅程中的不確定性，更傾向預訂由旅行社所提供的一日遊、導覽行程等包套行程。 「景點與活動票券」則因出票量大，訂單數量及金額穩定。

KKday也發現，「獨特體驗」行程值得關注，針對疫後旅遊，旅客越來越偏好追求更真實、獨特的深度體驗，期待了解當地文化生態及生活方式，包括農村手作、獵人體驗、射箭騎馬、古裝攝影等各類的人氣獨特體驗，也很受到旅客青睞，且全年銷售穩定、不受淡季影響。

探究旅客消費行為，海內外旅客平均提前5天預訂旅遊體驗行程，rezio建議業者至少在旅客出發前三週上架行程至官網，及早向旅客宣傳及販售；最晚預訂的行程類別，則以「景點及活動票券」為主，此類型多為票券商品，旅客傾向出發日前3天內預訂，更有6成旅客選擇在行程當天預訂，凸顯即訂即出、即時出票、24小時數位預訂系統的必要性。

針對電商運營策略與行銷，rezio也向旅遊體驗業者提出三大建言，首先針對旅遊旺季，包括戶外活動等行程，經常會有旅客需求大於供給的情況，建議業者要精準庫存控位功能、避免超賣；旅遊淡季時，擅長打造情境體驗及跨界合作的業者仍能在淡季市場脫穎而出，例如位於台東的「烏尼囊多元文化工作坊」提供結合原住民部落故事的美食文化之旅；以及商家不論規模大小，都須重視品牌塑造，包括擁有獨立的品牌官網、建立個性化的品牌視覺、敘述完整的商品資訊文案等，都有助於業者在社群媒體上無縫地推廣分享、吸引更多潛在客戶。

台東的「烏尼囊多元文化工作坊」透過導入zerio，便利提供結合原住民部落故事的美食文化之旅。KKday／提供
台東的「烏尼囊多元文化工作坊」透過導入zerio，便利提供結合原住民部落故事的美食文化之旅。KKday／提供

旅行社 消費 社群媒體 電商

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