飛「越」旅行夯！易遊網越南機票成長三成 來回票價七千有找

越南自8月15日開放電子簽證，讓原本要價近5,000元的高昂簽證費用，現在只需約台幣800元(美金25元)，不僅申請流程更加便利，荷包還可大省一筆，是旅人們的一大福音。此利多消息釋出後，確實明顯提升民眾赴越南旅遊的意願，根據易遊網國際機票銷售數據，自宣佈電子簽上路至今，越南機票已有超過三成的預訂成長，且熱度持續攀升中。

殖民色彩濃厚、有東方小巴黎之稱的越南，擁有眾多人文薈萃的古城景點，也不乏令人驚嘆的自然奇景，加上機票、住宿費用親民，吸引越來越多民眾赴越南旅行。目前台灣直飛越南的航點，主要為胡志明市、河內與峴港，10月底前的夏季航班每日都有航班規劃，且有多家航司飛行，航班充足、票種選擇多；票價方面，以傳統航空來看，飛胡志明市含稅7,000到1萬不等，整體漲幅較2019年同期相比約漲2-3成，是三個航點之中票價漲幅最大的；河內票價則坐落七至九千元，漲幅約1-2成；峴港票價則是最低萬元有找。

除了具競爭力的票價優勢外，越南飯店更以高CP值聞名，眾多國際品牌酒店或是四、五星級飯店的價格，約是台灣同等級飯店的一半，易遊網特別精選推薦越南三大熱門城市的高CP值星級飯店供旅客參考。越南第一大城市胡志明市，推薦飯店包含有五星級「新世界西貢酒店」，於2019年全新裝修，鄰近百年歷史的濱城市場，飯店位置優越，每晚含稅4,878元起；以清新木質風格為主調的「西貢融合套房酒店」，客房大面落地窗讓空間更加通透，還有超有特色的懸浮浴缸房型，吸引愛打卡的旅人，每人最低3,000元有找；2021年開幕的四星級「西貢中心溫克酒店」，運用繽紛色彩打造現代摩登的潮流飯店，每晚含稅2,122元起。

有東方夏威夷之稱的峴港，美溪沙灘、巴拿山佛手金橋、粉紅大教堂等匯聚自然與人文景點，成為越南旅遊的人氣新興城市，吸引眾多國際品牌飯店進駐，重點是以超甜價格就能入住高檔飯店，享受一趟高貴不貴的海灘度假。2023年6月全新開幕的「峴港希爾頓花園酒店」，無邊際泳池可以飽覽世界最美沙灘的迷人風采，且距離機場僅需15分鐘車程，地理位置方便，每晚含稅2,332元起；五星級「瑟爾海洋套房酒店」坐擁遼闊海景與山茶半島景色，簡約內斂的設計風格，營造舒心放鬆的住房氛圍，每晚含稅2,231元起；喜歡日系細膩服務的旅客，推薦由日本Mikazuki集團所打造的「日本初月度假村」，除了有餐廳、泳池、SPA等多項設施外，館內還有可以讓小朋友瘋狂玩水的水上樂園，每晚含稅2,359元起。