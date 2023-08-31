快訊

2023《台灣米其林指南》星級餐廳完整名單！「頤宮」6度蟬聯三星、2家首升三星、台南仍無緣摘星

日專家到台鐵富岡機廠獻花 王薇君竟在車廂翻出罹難者頭蓋骨

飛「越」旅行夯！易遊網越南機票成長三成 來回票價七千有找

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
越南擁有眾多人文薈萃的古城景點，以及令人驚嘆的自然奇景，加上機票、住宿費用親民，吸引越來越多民眾赴越南旅行，圖為峴港巴拿山佛手金橋。易遊網提供
越南擁有眾多人文薈萃的古城景點，以及令人驚嘆的自然奇景，加上機票、住宿費用親民，吸引越來越多民眾赴越南旅行，圖為峴港巴拿山佛手金橋。易遊網提供

越南自8月15日開放電子簽證，讓原本要價近5,000元的高昂簽證費用，現在只需約台幣800元(美金25元)，不僅申請流程更加便利，荷包還可大省一筆，是旅人們的一大福音。此利多消息釋出後，確實明顯提升民眾赴越南旅遊的意願，根據易遊網國際機票銷售數據，自宣佈電子簽上路至今，越南機票已有超過三成的預訂成長，且熱度持續攀升中。

殖民色彩濃厚、有東方小巴黎之稱的越南，擁有眾多人文薈萃的古城景點，也不乏令人驚嘆的自然奇景，加上機票、住宿費用親民，吸引越來越多民眾赴越南旅行。目前台灣直飛越南的航點，主要為胡志明市、河內與峴港，10月底前的夏季航班每日都有航班規劃，且有多家航司飛行，航班充足、票種選擇多；票價方面，以傳統航空來看，飛胡志明市含稅7,000到1萬不等，整體漲幅較2019年同期相比約漲2-3成，是三個航點之中票價漲幅最大的；河內票價則坐落七至九千元，漲幅約1-2成；峴港票價則是最低萬元有找。

除了具競爭力的票價優勢外，越南飯店更以高CP值聞名，眾多國際品牌酒店或是四、五星級飯店的價格，約是台灣同等級飯店的一半，易遊網特別精選推薦越南三大熱門城市的高CP值星級飯店供旅客參考。越南第一大城市胡志明市，推薦飯店包含有五星級「新世界西貢酒店」，於2019年全新裝修，鄰近百年歷史的濱城市場，飯店位置優越，每晚含稅4,878元起；以清新木質風格為主調的「西貢融合套房酒店」，客房大面落地窗讓空間更加通透，還有超有特色的懸浮浴缸房型，吸引愛打卡的旅人，每人最低3,000元有找；2021年開幕的四星級「西貢中心溫克酒店」，運用繽紛色彩打造現代摩登的潮流飯店，每晚含稅2,122元起。

有東方夏威夷之稱的峴港，美溪沙灘、巴拿山佛手金橋、粉紅大教堂等匯聚自然與人文景點，成為越南旅遊的人氣新興城市，吸引眾多國際品牌飯店進駐，重點是以超甜價格就能入住高檔飯店，享受一趟高貴不貴的海灘度假。2023年6月全新開幕的「峴港希爾頓花園酒店」，無邊際泳池可以飽覽世界最美沙灘的迷人風采，且距離機場僅需15分鐘車程，地理位置方便，每晚含稅2,332元起；五星級「瑟爾海洋套房酒店」坐擁遼闊海景與山茶半島景色，簡約內斂的設計風格，營造舒心放鬆的住房氛圍，每晚含稅2,231元起；喜歡日系細膩服務的旅客，推薦由日本Mikazuki集團所打造的「日本初月度假村」，除了有餐廳、泳池、SPA等多項設施外，館內還有可以讓小朋友瘋狂玩水的水上樂園，每晚含稅2,359元起。

11月至3月是越南最佳旅遊季節，有欲規劃到越南旅行的民眾，除了密切鎖定易遊網機票優惠訊息外，易遊網APP訂房即日起釋出最新一波折扣碼，海外訂房結帳輸入「book500」，單筆滿5,000元即可現折500元；若刷玉山易遊卡還有加碼，單筆滿5,000元輸入「book800」，則可享現減800元優惠，讓大家旅費可以再省一筆。

越南必住高CP值星級飯店推薦懶人包。易遊網提供
越南必住高CP值星級飯店推薦懶人包。易遊網提供
越南直飛航點夏季航班懶人包。易遊網提供
越南直飛航點夏季航班懶人包。易遊網提供
以木質風格為主的「西貢融合套房酒店」，客房大面落地窗讓旅人擁有絕佳視野。易遊網提供
以木質風格為主的「西貢融合套房酒店」，客房大面落地窗讓旅人擁有絕佳視野。易遊網提供
位於舊城區的五星級「東方翡翠酒店」，頂樓擁有超美無邊際泳池。易遊網提供
位於舊城區的五星級「東方翡翠酒店」，頂樓擁有超美無邊際泳池。易遊網提供

越南 票價 機票 易遊網

延伸閱讀

上市半月狂飆724%後　越南本土電動車品牌VinFast股價單日暴跌44%！

城市科大越南生獲金質旅遊獎 獲獎行程將由旅行社販售

MAYO鼎恒攜手台灣微軟、Oracle NetSuite策略結盟 預計明年申請創新板

王建煊／王老先生講故事之355：重複查證 減少錯誤

相關新聞

2023米其林／星級餐廳公布！JL Studio、態芮升三星

《臺灣米其林指南2023》星級餐廳名單，今天正式公佈；全台共有44家星級餐廳閃耀。一星餐廳有35家，其中7家為新入選，分...

中元到了來玩鬼 大宇資訊推新遊戲「女鬼橋 開魂路」

遊戲研發廠商大宇資訊宣布，2023台北國際電玩展拿下「台灣研發遊戲」金獎的PC恐怖遊戲《女鬼橋 開魂路》，登陸任天堂Sw...

愛因斯坦簽名手稿首現佳士得亞洲拍場 講述相對論之旅

佳士得今天宣布，將於23日在上海華爾道夫酒店舉行的「上海拍賣十週年：20及21世紀藝術晚間拍賣」中，拍賣科學家科學家愛因...

報復性出遊放緩？Klook：6成台灣旅客比較重視這一項

台灣國境開放即將滿一年，據觀光局統計今年1至7月出國約616萬人次，和2019年同期約1千萬相比整體復甦比率為6成；為進...

台人哈日 旅行最重視什麼？Klook答案曝光：吃

以跨境旅遊來看，日本仍是全亞太區旅客最想前往的目的地，但台灣熱愛日本的程度更勝其他地區。76%台灣旅客在調查中表示，接下...

婁峻碩潮鞋同款吳青峰！變身科幻風山道猴子前衛帥

由「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）、千黛亞主演，以1965年小說《沙丘》改編的同名電影曾在20...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦