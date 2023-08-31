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中油新站點 9月1日起進駐關西服務區

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
台灣中油示意圖。圖／中油提供
台灣中油示意圖。圖／中油提供

台灣中油自112年9月1日起將進駐關西服務區加油站（國道三號高速公路76公里處），提供給消費者24小時加油服務，加油站同時備有免費加水、輪胎充氣、測量胎壓及潔淨明亮的公廁等服務，歡迎用路人多加利用。

台灣中油表示，繼110年台灣中油國三關廟服務區南下及北上加油站啟動營運後，明日起台灣中油進駐關西服務區加油站，未來在國道三號高速公路全線服務區一共有7站，同步提供給用路人優質油品與精緻服務。

為慶祝台灣中油進駐關西服務區加油站，同時回饋長期支持台灣中油的廣大消費者，明(1)日起至9月7日止，只要到關西服務區加油站採人工加油，就有機會獲得到站禮，人工加滿汽油500元或加滿柴油1,000元可獲贈一個中油寶寶杯墊，每日限量100個，數量有限送完為止。

中油 加油站 高速公路

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