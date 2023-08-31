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新青安好強！房仲：民俗月旺、趨勢強到年底

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。 記者游智文／攝影
房市示意圖。 記者游智文／攝影

7月平均地權條例上路，8月卻有新青年安心成家方案，多空拉鋸下。住商機構統計旗下成交指出，8月下半月雖進入民俗月，但交易量比7月增加3.5%，並比去年同期增加25%。區域表現上除新北、高雄外，其他各都均優於上月。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，政策多空齊發，自用客戶勇於進場，也讓交易更為活絡。

徐佳馨表示，在新青安激勵下，首購歡聲雷動，六都交易都優於去年同期，但又以桃園表現最佳，推估平均地權條例影響預售，自用買氣轉進成屋，使得7、8月買氣強旺。

在成交價格帶上，北北桃中1,500萬以下，台南高雄1,000萬以下，兩房以上規格依舊是市場主力，屋主態度最為強硬。

另區域價格落在中高價格帶的產品，北市4,000萬以上、新北3,000萬以上，其他縣市2,000萬以上產品，成交難度明顯增加。值得一提的是因私法人無法購買住宅，商用交易開始活絡，後勢值得留意。

大家房屋企研室總監郎美囡指出，過往經驗只要有新法上路，交易量多會提前反應，平均地權條例並未重擊7月交易，觀望市場已久的潛在買方對價格形成認知，8月又有優惠房貸挹注，交易可能持續增溫到年底。

平均地權條例 買氣 房貸

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