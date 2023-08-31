新青安好強！房仲：民俗月旺、趨勢強到年底

在當前全球「去中化」的趨勢浪潮下，跨國公司正積極重塑供應鏈，而坐擁全球第三多人口的東協，已日漸成為「中國+1」的必修顯學。在這盤棋局中，不同的陣地，也逐漸演變出各自特有的產業定位與利基，而泰國，儼然將是新的汽車製造區域中心。

2023-08-31 06:00