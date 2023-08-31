房市鬼月不冷！自住客助攻 8月交易量年月雙增
住商機構今（31）日發布8月旗下門市交易量，全台月增3.5%、年增25.4%，區域表現上除新北、高雄外，其他各都均優於上月，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，政策多空齊發，自用客戶勇於進場，也讓交易更為活絡。
徐佳馨表示，綜觀六都8月交易，均優於去年同期，其中以桃園表現最佳，推估平均地權條例影響預售，自用買氣轉進成屋，使得7、8月買氣強旺。
在成交價格帶上，北北桃中1,500萬以下，台南高雄1,000萬以下，兩房以上規格依舊是市場主力，屋主態度最為強硬。另，區域價格落在中高價格帶的產品成交難度明顯增加，包括北市4,000萬以上、新北3,000萬以上，其他縣市2,000萬以上產品，值得一提的是，因私法人無法購買住宅，商用交易開始活絡，後勢值得留意。
大家房屋企劃研究室總監郎美囡指出，過往經驗只要有新法上路，交易量多會提前反應，平均地權條例並未重擊7月交易，觀望市場已久的潛在買方對價格形成認知，8月又有優惠房貸挹注，交易可能持續增溫。
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